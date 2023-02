Chiara Ferragni butta via la fede nuziale: la crisi con Fedez sembra confermata

Da quanto è terminato Sanremo 2023 e da quando Fedez ha baciato Rosa chemical per l’amatissima coppia dei Ferragnez non si è capito più nulla. I due sul palco dell’Ariston hanno discusso e a confermarlo c’è anche un video dove si vede Amadeus mettersi in mezzo per placare gli animi.

Ieri è giunta notizia che i due si sarebbero diretti dall’avvocato e pare abbiano rimandato le riprese della seconda stagione della serie The Ferragnez. Ora invece un altro dettaglio sembra confermare la crisi tra i due… Ma andiamo a vedere cosa davvero sta succedendo.

Chiara Ferragni non indossa più la fede nuziale

Ormai è quasi una settimana che si parla ininterrottamente di Chiara Ferragni e Fedez. Le dinamiche della coppia stanno, infatti, appassionando tutti. Dalla finale di Sanremo 2023 i due non si sono più mostrati insieme e il rapper è in silenzio social da giorni .

Subito dopo il festival, il cantante pare abbia alloggiato in albergo e non in casa con sua moglie. Poi la presenza sotto lo studio legale, e infine il non continuare le riprese per The Ferragnez. Cosa sta succedendo? Ora un altro dettaglio sta scatenando il web, ovvero l’addio della fede nuziale da parte di Chiara e l’anello di fidanzamento che Fedez le ha regalato.

Nella giornata del 16 febbraio, Chiara ha documentato sulle sue storie una gita fatta in un agriturismo con i due figli: Leone e Vittoria. Anche questa volta, nessuna traccia del marito. Tuttavia, l’influencer non era sola. Con lei, c’era il suocero Franco Lucia, papà di Fedez.

E’ davvero finita tra l’influencer e Fedez?

Questo scatto pubblicato da Chiara Ferragni dove non indossa più ne la fede e ne l’anello di fidanzamento che le ha regalato Fedez ha scatenato il rumors. Perchè da quando Federico le ha chiesto di sposarla nel 2017, l’influencer non lo ha mai tolto e questa mossa sembra davvero molto strana.

Cosa sta accadendo al momento non è dato saperlo, anche perchè nessuno dei due diretti interessati ha aperto bocca. Per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.