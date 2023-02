Nikita Pelizon, la madre e lo staff contro il GFVip: scattata la diffida per alcuni Vipponi

Dopo la diretta del 16 febbraio su Canale 5 ancora una volta lo staff di Nikita Pelizon è intervenuto a gamba tesa sui social, trascinando però questa dietro di se anche la madre della Vippona.

La modella da mesi è nel mirino dei compagni e dopo aver chiesto da settimane provvedimenti al GF Vip e Signorini ecco che ora ad intervenire sono gli avvocati della stessa ragazza

Il team e la madre di Nikita fanno il punto della situazione

La famiglia di Nikita e il team che la segue dopo la 34ima puntata del GF Vip hanno deciso di intervenire in maniera diretta contro il programma. La decisione è stata quella di far partire una diffida per alcuni vipponi all’interno della Casa.

Spesso la Pelizon è stata vittima di vero bullismo da parte degli altri. Dopo il caso di Elenoire che al suo passaggio ha sputato a terra e dopo essere stata considerata quasi come un malocchio, ora la famiglia chiede seriamente di intervenire.

Inoltre, a far perdere le staffe a chi ama la Pelizon anche altri casi. Ad esempio quello di Sarah che le ha dato della poco di buono. Ma non solo, a questi si aggiunge anche il Caso Antonella dove è stato detto che Nikita avrebbe criticato il suo fisico. Infine, inutile dimenticare il tanto discusso caso Luca, dove Onestini le ha dato della visionaria, falsa e pazza.

Insomma, secondo la madre della Vippona e il team che sostiene la giovane su di lei, sono state dette cose molto gravi. E la cosa che più ferisce è che nessuno ad oggi ha preso provvedimenti. Nemmeno quando Oriana le ha dato della p**tana.

Scattano le diffide al GF Vip

Dopo quanto elencato sopra, la madre di Nikita e il suo team ormai sul piede di guerra, non sono più disposti a guardare e a stare in silenzio. Da mesi chiedono di poter incontrare la figlia ma il Grande Fratello Vip non gli ha mai concesso una possiblità. E sulla base si queste vicende che da oggi sono partite le diffide. “Concludo dicendo che ognuno ne risponderà nelle sedi opportune. Ho pianto tutta la notte.”