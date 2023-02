Fedez rompe il silenzio sulla rottura con Chiara Ferragni: il messaggio e la drastica scelta

C’è aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. I diretti interessati non ne parlano apertamente ma i loro gesti valgono più di mille parole.

Dopo la foto dell’influencer in cui si è mostrata da sola con i figli e dopo aver tolto la fede nuziale ecco che anche il rapar ha rotto il silenzio. Questa volta però la mossa del cantante è molto più significativa di quella della moglie e per i fan non ci sono più dubbi.

Fedez rompe il silenzio sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni

Da quando c’è stato il bacio a Sanremo tra Fedez e l’artista Rosa Chemical tra i Ferragnez è scoppiato il caos. Già il giorno successivo al festival si è parlato di un forte litigio e di una grande offesa da parte di Chiara. Poi, i più attenti hanno notato che a San Valentino non ci sono stati gesti romantici da parte di entrambi, cosa normalmente abituale ogni anno. La Ferry, come detto in precedenza, ha addirittura tolto la fede nuziale e ora arriva l’ultima mossa del rapper che spazza via ogni dubbio…

Dopo giorni di silenzio assordante, nei quali non ha praticamente postato nulla, Fedez è riapparso su Instagram con una storia decisamente eloquente. “Tu la mia calamita, io la tua calamità”, ha scritto.

Un chiaro riferimento a quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Prima con il suo testo contro il Governo, poi con il bacio a Rosa Chemical CHE ha oscurato e imbarazzato la moglie. Poche ore dopo la condivisione della storia Fedez ha cancellato tutto ma lo screen ha fatto già il giro della rete.

il messaggio è una chiara dichiarazione del rapper

Il messaggio postato e poi cancellato sul proprio account Instagram è per tutti un chiaro riferimento alla crisi che sta vivendo con Chiara. Quelle parole sono tratte dalla canzone ‘Favorisca i sentimenti’, brano con il quale Fedez ha fatto la proposta di matrimonio a Chiara nel 2017 durante un concerto con J-Ax all’Arena di Verona. Insomma, al momento con queste poche parole la crisi sembra confermata…