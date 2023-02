C’ è posta per te, anticipazioni 18 febbraio: storie, ospiti di questa sera

Nel nuovo appuntamento del sabato sera ospite una grande giornalista

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Dopo lo scontro di maria con Amadeus la scorsa settimana, ora Maria è pronta a prendersi la sua rivincita. Come sempre anche in questo appuntamento sono attesi ospiti dello spettacolo ma anche tante storie commoventi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni

C’è posta per te: Anticipazioni questa sera, arriva Luciana Litizzetto

Maria De Filippi anche questa sera è pronta a tornare in onda con il suo programma. Nelle scorse puntate di C’è posta per te, abbiamo visto la conduttrice ospitare tanti cantanti e anche attori. Da Massimo Ranieri a Irama fino a Renato Zero.

Stasera però sarà la volta di una amatissima giornalista e conduttrice, tra l’altro anche molto amica di Maria. A C’è posta per te è pronta a fare ritorno la simpatia di Luciana Littizzetto, che è già stata nella trasmissione in alcuni appuntamenti delle precedenti edizioni. Storica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Luciana potrebbe mandare la lettera a Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi.

Secondo altre, ultime, indiscrezioni, inoltre, ci saranno ulteriori sorprese, tra cui potrebbe figurare un altro ospite a sorpresa. Spazio poi ovviamente alle tante storie di tutti i protagonisti, i loro amori, legami e i sentimenti, in attesa di scoprire se la busta sarà aperta.

Gli ascolti del people show del sabato sera

A parte la scorsa puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ogni sabato si conferma come sempre regina degli ascolti. Lo scontro con Amadeus e Sanremo è stato un vero e proprio disastro del resto c’era d’aspettarselo.

Queen Mary ogni sabato riesce a raggiungere ascolti davvero stellari con uno share pari o superiori al 20%. Sicuramente non sarà da meno nemmeno in questo appuntamento. Al momento quindi non ci resta altro che attendere la puntata.