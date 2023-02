Mara Venier annuncia il suo addio a Domenica In: ecco chi arriva al suo posto

Da tempo si parla di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In. A parlare della difficoltà ma anche del grande impegno che la conduttrice ha nei confronti della trasmissione è stata proprio lei stessa in una recente intervista.

Già lo scorso anno si era parlato la presentatrice pare volesse cedere il suo posto, ripensandoci poi alla fine. Ora però secondo alcune indiscrezioni la decisione sembra presa e senza nessun ritorno indietro.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Mara Venier potrebbe lasciare la conduzione di “Domenica In”, questo è quello che si legge in una delle ultime interviste in cui si è concessa la presentatrice. La zia più famosa d’Italia da anni è al timone del suo programma domenicale, collezionando ottimi ascolti ogni weekend, grazie alle sue interviste cult e ai grandi ospiti.

Tuttavia però non ha nascosto di accusare una certa stanchezza e di volersi dedicare di più alla famiglia. La Venier, però, non sta pensando di dire addio alla televisione. Semplicemente, vorrebbe occuparsi di programmi meno impegnativi, dato che “Domenica In” la tiene occupata da metà settembre fino a giugno.

Come detto in precedenza non è la prima volta che si parla di un suo ipotetico addio dalla trasmissione ma ora pare che non ci siano più dubbi. Infatti, per il prossimo anno la sua presenza non è confermata.

Chi condurrà la nuova edizione di Domenica In?

Il motivo di questa sua decisione riguarda principalmente la sua famiglia e il marito Nicola. Per via del lavoro di Mara, Carraro si trova costretto a stare spesso da solo. La conduttrice è molto legata ai suoi affetti e negli ultimi anni sente proprio il peso di non averli accanto nei gironi di festa o semplicemente la domenica. Per questo motivo, vuole prendersi una pausa per poi dedicarsi a qualcosa di meno impegnativo.

Ma chi potrebbe prendere il suo posto adesso? Già tempo fa si è parlato della possibilità di cedere il posto a Domenica In ad un volto maschile molto amato come Alberto Matano o chissà potrebbe essere la svolta decisiva per Alessia Marcuzzi, che pare abbia conquistato tutti sulla rete pubblica.