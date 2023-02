Isola dei famosi 2023: la prima coppia ufficiale è omosessuale

E’ tutto pronto per la nuova edizione de l’isola dei famosi. Anche quest’anno Ilary Blasi è pronta a tornare in onda e precisamente dal 10 aprile 2023.

Stando alle ultime news ecco che è spuntato il nome della prima coppia ufficiale del programma, dopo la conferma dell’avvocato di Ilona Staller. Udite udite perchè si tratta di una coppia omosessuale mai vista prima assieme, in maniera ufficiale.

Spunta la prima coppia ufficiale de L’isola dei famosi: è omosessuale

Manca davvero poco per questa nuovissima edizione de l’isola dei famosi. Lo scorso anno i concorrenti erano stati divisi in due gruppi in quanto erano stati scelti naufraghi “singoli” e naufraghi a coppie. E proprio quest’ultime sono molto piaciute al pubblico a casa tanto che la produzione del reality ne è alla ricerca.

Si è parlato della presunta partecipazione di Samantha De Grenet e del figlio ma anche di Loredana Lecciso con Jasmine Carrisi. Al momento nessuna conferma ma possiamo dire che è arrivata l’ufficialità di due partecipanti. Si tratta di una coppia omosessuale… si tratta di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini.

Isola dei famosi: Luca De Carlo concorrente

In Honduras sbarcherà anche Luca de Carlo, il legale di Ilona Staller in arte Cicciolina. L’avvocato lo scorso anno, per difendere la sua assistita, è apparso più volte in tv. La sua presenza sembrerebbe essere piaciuta particolarmente agli autori dell’Isola che avrebbero deciso di proporgli la partecipazione.

Per Luca sarà la prima esperienza di questo tipo, ma di sicuro la sua presenza si farà molto notare. Ancora mistero invece, sul resto del cast e al momento mancano ancora tantissimi nomi. Nelle ultime ore è spuntato fuori anche la possibile partecipazione dell’ex Vippone Marco Predolin. Ricordiamo infine che Ilary quest’anno avrà accanto Enrico Papi al posto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.