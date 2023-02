Sapete quanto guadagnano i protagonisti e gli ospiti di C’è posta per te? Da non credere

Stasera torna in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con C’è posta per te. Come sempre tante storie e tanti ospiti sono pronti a salutare il pubblico amatissimo del programma che vede alla conduzione come sempre Maria De Filippi. Ma lo sapete che sia gli ospiti che i protagonisti ricevono un cachet?

C’è posta per te: i compensi degli ospiti e protagonisti

Come spesso accade quando si tratta dei programmi televisivi, non possiamo dire con certezza a quanto corrispondono i cachet dei personaggi dello spettacolo. Non mancano comunque delle indiscrezioni in rete, con alcune stime in merito.

Soffermandosi su C’è posta per te, ad esempio, sembra che i vari protagonisti delle storie del programma non percepiscano in realtà alcun compenso ma non è escluso che Maria possa dare loro un rimborso spese. E’ capitato infatti che alcuni protagonisti arrivano a Roma anche dall’estero e non tutti hanno la possibilità di alloggiare in un albergo o magari pagarsi il viaggio.

Diverso invece è il discorso per gli ospiti speciali. Quando si tratta di personaggi dello spettacolo è impossibile non pensare ad un compenso per la loro presenza. Pare infatti che nella scorsa edizione Belen Rodriguez abbia portato a casa ben 25 mila euro. Paolo Bonolis, invece, avrebbe ricevuto un compenso pari a ben 50 mila euro. Come detto in precedenza ricordiamo che si tratta solo di indiscrezioni.

Cosa ci attende questa sera

Anche questa sera va in onda C’è posta per te. Questa è la settima puntata e il pubblico si sta già preparando per posizionarsi davanti al televisore e seguire le storie. Di sicuro non mancheranno sorprese infatti è attesa la grande amica di Maria Luciana Litizzetto.

Per quanto riguarda le storie invece non mancheranno storie di corna ma anche di problemi familiari. Insomma, come sempre non ci attende altro che l’inizio della trasmissione.