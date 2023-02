Oriana sbotta al GF Vip e prende a parole un autore: Daniele e Nicole allibiti

Oriana Marzoli in queste ore ha sbottato pesantemente contro un autore del GF Vip. La concorrente venezuelana è davvero un vulcano nella Casa anche s alcuni suoi atteggiamenti ultimamente sono stati messi in discussione dal pubblico.

Qualcuno non accetta più la presenza della ragazza, sia per i suoi scleri ma anche per i suoi modi troppo sboccati. Ora, è riuscita a perdere il controllo anche con un autore del programma, lasciando chi era accanto a lei, Daniele e la Murgia senza parole

Oriana Marzoli perde le staffe contro un autore del GF Vip

La vulcanica venezuelana, risultata la preferita dal pubblico da Casa nell’ultimo televoto, ha letteralmente sbottato contro la voce del Grande Fratello per un motivo davvero assurdo. Oriana si trovava in giardino con Daniele Dal Moro e Nicole Murgia, quando la voce del GF Vip le ha chiesto di andare in confessionale.

Nulla di grave insomma, ma questo è bastato per farla andare su tutte le furie. A quel punto la Vippona ha replicato stizzita: Ma che rottura di cog***! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cog**, veramente. Basta!

il gf chiama oriana in confessionale, lei:

“ma che rottura di coglioni, l’ho fatto prima, che pesanti che sono”

"ma che rottura di coglioni, l'ho fatto prima, che pesanti che sono"

lei è quella educata della casa e la preferita 🤡#GFVIP

Nicole e Daniele allibiti davanti al della collega

Anche questa volta Oriana è riuscita a dare il peggio di se e questa volta lo ha fatto senza nessun motivo.

Un’uscita ovviamente infelice di fronte alla quale i due compagni di avventura, presenti in giardino, non avrebbero aperto bocca e che potrebbe costarle una strigliata da parte del padrone di casa Alfonso