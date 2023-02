Lo sapete che Serena De Ferrari ha rischiato di morire sul set di Mare Fuori? Racconto da brividi

Serena de Ferrari, interprete di Viola in Mare Fuori, ha rivelato in un’intervista di aver rischiato la vita sul set della serie

E’ arrivata la terza stagione di Mare Fuori e anche questa è stata un vero e grande successo. Gli attori hanno conquistato tutti, tanto che anche Amadeus ha voluto tutti i personaggi della serie sul palco dell’Ariston. In una recente intervista Serena Ferrari che interpreta Viola ha svelato di aver rischiato di perdere la vita sul set durante le riprese.

Mare Fuori: Viola racconta di aver perso quasi la vita sul set

L’attrice torinese fa parte del cast della fortunata serie di Rai Due sin dal primissimo giorno. Suo il ruolo di Viola, la detenuta dell’IPM che rappresenta il villain principale all’interno della serie. In una recente intervista la de Ferrari ha raccontato di aver quasi perso la vita sul set della serie a causa di una scommessa.

La ragazza ha ammesso che mentre erano sulla barca in mezzo al mare a girare una scena per la noia ha deciso di fare una scommessa con gli altri. “Se mi appendo dalla barca mi date 50 euro’“, ha raccontato Serena.

A questo punto la giovane si è appesa alla corda e per un bel pò di tempo non è riuscita più a scendere. Il tutto mentre la barca era in movimento. Il peggio è stato scongiurato quando diversi membri dello staff hanno aiutato la de Ferrari a salire a bordo. Insomma, in quei pochi istanti ha ammesso di averla combinata grossa.

La morte di Viola nella serie

Al termine della sesta puntata di Mare Fuori, come in molti sanno l’attrice Viola esce di scena. La ragazza, dopo aver tentato di rapire Futura e di averla condotta sul cornicione dell’IPM, si lascia cadere nel vuoto davanti a una Paola inerme.

Un finale scioccante per uno dei personaggi principali di questa seguitissima serie che ha fatto davvero innamorare tutti. Infatti, già è confermata la quarta.