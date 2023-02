C’è posta per te, web scatenato contro la De Filippi: cosa non è piaciuto

Sabato 18 febbraio è andata in onda la settima puntata di C’è posta per te. Maria De Filippi appena terminata la messa in onda è stata sommersa da critiche feroci da parte degli utenti. Il motivo è molto semplice, quella di ieri sera è stata definita una puntata molto strana.

Rispetto alle solite in quella di ieri non sono stati invitati personaggi dello spettacolo per le sorprese. Ad inizio puntata infatti c’è stata Luciana Littizzetto che ha chiamato in causa Rudy, la Celentano, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi.

C’è posta per te: pubblico in rivolta contro Maria

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera non sono stati invitati ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo per fare sorprese agli ospiti. Una vera e propria delusione per i tanti fan appassionati del people show incollati al teleschermo. Il pubblico infatti si è riversato sui social e si è scatenato nel commentare la piega presa dal programma.

Possiamo dire che la platea si è divisa a metà, da un lato qualcuno ha apprezzato la scelta di Maria nel rinunciare agli ospiti, dall’altro lato invece molti si sono lamentati. Qualcun altro inoltre ha addirittura ipotizzato che il programma abbia finito il budget per pagare gli ospiti.

La De Filippi torna a sfidare Carlo Conti

Dopo aver sfidato Sanremo e dopo aver perso clamorosamente in termini di ascolti, Maria De Filippi è tornata a confrontarsi con Carlo Conti. La scorsa settimana la rete Mediaset ha comunque deciso di non rinunciare alle sue trasmissione e di provare questa sfida.

Ieri sera, invece, la conduttrice è andata in onda contro Tali e Quali sulla rete rai. I due, in diversi frangenti, hanno sottolineato di essere amici e di non sentirsi in competizione… Come spesso accade però a vincere è sempre la presentatrice Mediaset.