Pierpaolo Pretelli, che figura a Tale e Quale! Esibizione pessima, “Bocciatissimo da tutti”

Ieri sera è tornato in onda Tale e Quale di Carlo Conti. Il programma di grande successo di casa Rai anche ieri sera ha incollato al teleschermo milioni di spettatori. Come sempre in giuria i veterani Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, ricoperto di fiori per onorare l’evento. Grande assente Giorgio Panariello, impegnato con la sua tournée teatrale. Al suo posto l’amico e attore Leonardo Pieraccioni.

Tra gli imitatori abbiamo trovato molti volti noti delle scorse edizioni, tra cui Alba Parietti, Rosalinda Cannavò, Valeria Marini e Pierpaolo Pretelli. Proprio quest’ultimo, protagonista di molte imitazioni di successo, è stato stroncato dai giudici.

Pierpaolo Pretelli stroncato da tutti a Tale e Quale

Pierpaolo Pretelli si è presentato a Tale e Quale imitando il cantante messicano Luis Miguel con la canzone che portò nel 1985 sul palco dell’Ariston, “Noi, ragazzi di oggi”. La performance del vippone è stata un po’ debole ed ha deluso le aspettative di tutti. In tanti, in rete hanno dato la colpa alla crisi che sta vivendo con Giulia Salemi, altri invece semplicemente sono convinti che il canto non fa per lui.

Loretta Goggi, gentilmente, ha bocciato l’imitazione, dichiarando di averne viste migliori da parte dello showman. Dello stesso parere anche Pieraccioni. A stroncarlo in maniera definitiva ovviamente Cristiano Malgioglio, che ha sottolineato l’immensa differenza tra lui e la canzone originale. Insomma, non è piaciuto a nessuno…

La crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Nei giorni scorsi si è parlato molto della crisi che sta vivendo l’ex gieffino con la Salemi. Ad annunciare il difficile momento tra i due la stessa opinionista del GF Vip. Tra le lacrime, la giovane ha dichiarato che è un periodo no tra lei e Pierpaolo.

Nello stesso tempo, però stanno facendo di tutto per non mettere la parola fine alla loro relazione. I due stanno insieme da ben due anni e il loro amore fino adesso non è mai stato messo in discussione.