Uomini e donne registrazione 19 febbraio: Maria annuncia la scelta, Riccardo si dichiara ad una dama

Domenica 19 febbraio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni postate da Lorenzo Pugnaloni possiamo anticipare cosa è successo, e come sempre non sono mancati colpi di scena.

Federico Nicotera si è detto pronto alla scelta ma non in questa puntata ma nella prossima. Dopo la fine della registrazione scorsa il tronista è andato in camerino da Alice e quest’ultima si è detta convinta che Nicotera sceglierà Carola. I due hanno discusso tantissimo tanto che la ragazza ancora una volta è scoppiata a piangere..

Uomini e donne: Federico pronto alla scelta

Nel corso della puntata che si è registrata il 19 febbraio largo spazio a Federico Nicotera. Maria annuncia la scelta del tronista man on in questa registrazione. Il ragazzo ha raggiunto Alice in camerino, i due hanno discusso fino a che Alice non gli ha detto che per lei non ci sono speranze.

Carola invece ha fatto recapitare a Federico una lettera a cuore aperto, dove le ha dichiarato di provare un forte un sentimento verso di lui. Insomma, si è innamorata. Chi sceglierà Federico?

Trono over: Riccardo ci prova con Cristina

Nel corso della puntata si è passato poi a Riccardo. Il cavaliere dopo aver chiuso la frequentazione con Gloria, ha conosciuto Michela. I due sono usciti insieme ma nella registrazione di oggi si è dichiarato inaspettatamente a Cristina.

Guarnieri le ha portato dei fiori al centro studio ma la dama ha rifiutato la richiesta del 40enne dicendo ancora una volta che nel parterre le piace solo Armando. Rcciardo ha insistito con un “neanche per un caffè” ma la giovane è rimasta ferma sulla sua posizione.

Luca Daffrè nuovo tronista

Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata in questione è stato presentato anche un nuovo tronista. Un volto già noto che ha scatenato l’ira del web. Si tratta di Luca Daffrè già corteggiatore per ben due volte nel programma, ex naufrago e tentatore nel reality Temptation Island. Il giovane ha deciso di mettersi in gioco di nuovo nel programma di Maria De Filippi sperando di trovare la donna della sua vita.

Una scelta quella di mettere sul trono Daffrè che come detto in precedenza ha fatto storcere il naso a molti. Ormai nessuno più crede che questi ragazzi già volti noti dello spettacolo siano davvero interessati a trovare l’amore nel programma. Gli amanti di Uomini e donne vogliono volti nuovi! Un appello già rivolto alla conduttrice da diverso tempo