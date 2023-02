Adriano Celentano trasportato in ambulanza al PS: le sue condizioni preoccupano

Problemi di salute per Adriano Celentano. L’artista 85enne la scorsa notte è stato portato in ospedale. Claudia Mori, sua moglie si è subito resa conto che il marito non stesse bene e ha chiamato l’autoambulanza per trasportarlo al nosocomio

La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Provincia di lecco, ma non ha trovato conferme ufficiali né da parte della famiglia Celentano né da parte dell’ospedale in cui è stato portato l’artista, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata. Tuttavia pare che ci siano pochi dubbi sul ricovero in quanto molti testimoni confermano di averlo visto. Ma cosa è successo?

Adriano Celentano in ospedale: cosa è successo

Se al momento la famiglia ancora non ha confermato la notizia, molti testimoni oculari confermano di aver visto Adriano Celentano in ospedale. L’attore e cantante sarebbe stato trasportato in ambulanza al nosocomio ma dopo tutti gli accertamenti sarebbe stato riaccompagnato a casa. Quindi per 85enne non si è trattato di nulla di grave. Ora è di nuovo con la sua famiglia.

L’artista, secondo alcune fonti, e è arrivato in ospedale in ambulanza dopo mezzanotte. Per tutto il tempo che è rimasto nel nosocomio, vicino a lui c’è stata la moglie Claudia Mori. Poco dopo anche gli uomini della vigilanza privata che fanno da scorta all’artista hanno raggiunto l’ospedale. Al momento non sappiamo cosa ha spinto il cantante a chiedere aiuto ai soccorso ma quello che possiamo dire è che il peggio è passato.

Preoccupazioni anche per Pippo Baudo

Nelle scorse si è parlato anche delle condizioni difficili di salute di Pippo Baudo. Il conduttore televisivo, che da tempo non appare più in televisione pare non stia bene.

Ad Italia Sì, trasmissione del sabato pomeriggio di Rai Uno condotta da Marco Liorni, Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo da più di 40 anni, ha dichiarato, con evidente commozione, che il decano dei conduttori italiani “sta male”. Non è stato aggiunto altro ma si è capito che qualcosa non va.