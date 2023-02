Martina Nasoni si ferisce da sola al GF Vip e accusa Oriana Marzoli: bufera sul web (FOTO)

Il fine settimana è stato davvero molto movimentato nella casa del GF Vip. A rendersi protagoniste di un nuovo disguido sono state Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Le due non nutrono simpatia reciproca, tuttavia, ad un certo punto la situazione sembra essere degenerata.

L’ex di Daniele Dal Moro, infatti, si è resa artefice di un comportamento davvero discutibile che ha suscitato molto sgomento da parte degli utenti del web. Vediamo nel dettaglio che cosa ha fatto e qual è stata la reazione degli utenti.

Il gesto di Martina Nasoni contro Oriana Marzoli

La giornata di domenica è stata animata da diversi episodi degni di nota nella casa del GF Vip. A creare particolare caos sul web è stata soprattutto Martina Nasoni, la quale si è resa protagonista di un comportamento assurdo nei riguardi di Oriana Marzoli. I concorrenti erano a tavola, intenti a cimentarsi nella cena. Ad un certo punto, poi, Oriana pare abbia strappato dalle mani di Martina il bicchiere di vino che aveva.

La Nasoni, chiaramente, non è rimasta molto entusiasta di tale comportamento della sua coinquilina, pertanto, non ha potuto fare a meno di “vendicarsi”. La giovane ha pensato bene di realizzare una messinscena per enfatizzare ancora di più il comportamento della coinquilina. Nello specifico, infatti, la ragazza pare si sia procurata delle ferite con una forchetta per poi accusare Oriana di averla graffiata. (Continua dopo la foto)

Pubblico del GF Vip indignato per quanto accaduto

Dopo aver compiuto il misfatto, infatti, Martina Nasoni si è sfogata con alcuni compagni d’avventura dicendo che Oriana Marzoli l’avesse graffiata nell’intento di strapparle il bicchiere di vino dalle mani. Parlando con alcune compagne d’avventura, infatti, Martina ha fatto un po’ la vittima dicendo di essersi fatta male a causa di Oriana. Ad ogni modo, gli utenti del web che, invece, hanno preso visione del filmato originale hanno sbottato sui social.

In molti, infatti, si sono scagliati contro Martina accusandola di essere una persona davvero pessima. La ragazza, infatti, starebbe facendo di tutto per passare da vittima e cercare di impietosire le persone facendo passare da carnefice la Marzoli. Ad ogni modo, adesso non resta che attendere la puntata di questa sera del GF Vip per vedere se la faccenda verrà affrontata e per scoprire come le dirette interessate commenteranno questo episodio così increscioso.