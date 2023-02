Stefano Fiordelisi al veleno contro GF Vip e Signorini: tutta una grande farsa, bloccate ospitate?

Stefano Fiordelisi è tornato all’attacco in queste ore contro il GF Vip e Alfonso Signorini. Il padre di Antonella ha deciso di raccogliere i messaggi di alcuni fan di sua figlia, i quali sono indignati in questo periodo per il modo in cui sta venendo trattata la giovane.

Tra i vari commenti, ce ne sono molti volti ad infangare il reality show in generale, il quale continua a permettere che simili situazioni si verifichino. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto di così forte.

Le accuse di Stefano Fiordelisi contro GF Vip e Alfonso Signorini

Il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano, si sta scagliando contro il GF Vip e il conduttore Alfonso Signorini per la linea che si sta adoperando all’interno del reality show. Nello specifico, l’uomo è entrato a gamba tesa per difendere la concorrente da tutte le accuse che è solita ricevere all’interno della casa. Da tempo, ormai, Antonella si trova a dover “combattere” contro i suoi compagni d’avventura, i quali non tollerano i suoi comportamenti.

Specie nell’ultimo periodo, secondo il punto di vista della famiglia e dei fan della giovane, quest’ultima starebbe subendo dei veri e propri attacchi di bullismo da parte del gruppo. In più occasioni la giovane viene isolata ed emarginata e viene trattata malissimo. Lo stesso Alfonso Signorini, qualche puntata fa, le disse di uscire dalla casa se sentiva di essere vittima di bullismo. Per il momento, però, la concorrente è ancora lì.

Ospitate bloccate per la famiglia di Antonella? Che succede

Ad ogni modo, Stefano Fiordelisi ha voluto segnalare ad Alfonso Signorini alcuni commenti di telespettatori del GF Vip i quali sono indignati per quanto sta accadendo. Uno di tali messaggi allude al fatto che il reality show sia tutta una farsa. Il reality, infatti, si starebbe trasformando da esperimento sociale a luogo in cui vengono promossi comportamenti quali il bullismo, l’aggressività e la maleducazione.

Un utente, poi, ha sollevato anche un’altra faccenda, ovvero, quella delle mancate sorprese per Antonella. Un fan, infatti, si è chiesto per quale ragione non fosse più consentito ad alcun familiare della Fiordelisi di entrare in casa per darle un po’ di supporto. Forse il GF Vip ha deciso di bloccare le ospitate per qualche motivo? Tutti quesiti ai quali Stefano spera di avere risposta, sta di fatto che ha taggato il conduttore del GF Vip per portare alla sua attenzione il malcontento dei fan di Antonella.