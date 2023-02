Isola dei famosi, si allarga il cast: confermata un ex “allieva” di Amici

Mancano poco più di due mesi alla messa in onda de l’Isola dei famosi e ogni giorno sul reality spuntano novità. Ieri è stata svelata la data d’inizio spostata dal 10 al 17 aprile. Anche quest’anno alla conduzione troveremo Ilary Blasi accompagnata da Enrico Papi e Vladmir Luxuria.

Fino adesso i primi concorrenti confermati erano Luca avvocato di Ilona Staller e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno. Nelle ultime ore però si è aggiunto anche il nome di una concorrente donna.

Isola dei famosi: confermata la prima concorrente

Ai tre nomi sopra elencati possiamo aggiungere quello di Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi.

La partecipazione allora fu particolarmente fortunata, considerando che la Camassa vinse quell’unica edizione Vip di Amici. Nei mesi successivi, la Camassa sembrava molto vicina alla conduzione de I Fatti Vostri. La trattativa, però, non ebbe esiti felici e così la terza classifica a Miss Italia 2005 dovette restare ferma un giro.

Chi sono gli altri concorrenti?

E’ quasi tutto pronto per questa nuovissima edizione de l’isola dei famosi. Anche quest’anno vedremo ala conduzione Ilary Blasi accompagnatya da due nuovi opinionisti. Mistero anche sul nome dell’invitato, al momento pare che Alvin non sarà presente. Al suo posto invece potrebbe arrivare paolo Caivarro dopo che con Can Yaman non è stato possibile concludere la trattativa.

Intanto, sempre per quanto riguarda il cast pare che alla lizza potrebbero aggiungersi Loredana Lecciso e la figlia Jasmine, Alessia Macari, Teresanna Pugliese, Franceska Pepe, Barbara Gilbo, Brenda Asnica e udite udite anche Alessandro e Ida da uomini e donne. Al momento però precisiamo si tratta solo di indiscrezioni