GF Vip, Luca Onestini prende in giro Nikita Pelizon sul suo disturbo: web indignato

In questi giorni ne sono accadute di tutti i colori all’interno della casa del GF Vip. Tra gli episodi che hanno generato particolare clamore nella casa più spiata d’Italia c’è stato un comportamento assunto da Luca Onestini contro Nikita Pelizon.

Nello specifico, infatti, il ragazzo ha ironizzato su un problema di salute da cui è affetta la sua compagna d’avventura. Il suo atteggiamento ha indignato profondamente il popolo del web che, infatti, si è riversato sui social contro di lui.

Lo scivolone di Luca Onestini ai danni di Nikita Pelizon

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon è drasticamente incrinato all’interno della casa del GF Vip. I due, infatti, si tollerano a stento e, specie il ragazzo, non perde occasione per attaccare la sua compagna d’avventura ogni volta che ne ha l’opportunità. Ebbene, proprio durante questo fine settimana, Luca ha fatto dell’ironia nei riguardi del disturbo da cui è affetta la coinquilina.

Come già detto in precedenza, Nikita soffre fi un problema neurologico che, purtroppo, le porta ad avere poca memoria. Questo è il motivo per il quale è solita prendere appunti e scriversi tutto quello che reputa degno di nota. In questi giorni, la giovane era intenta a compiere questa azione quando, improvvisamente, Luca ha ironizzato sulla faccenda. Il ragazzo ha esortato la coinquilina s scriversi bene tutto, ma di prestare attenzione a non appuntarsi cose false.

Pubblico del GF Vip indignato con Luca

L’allusione di Luca Onestini è andata a quanto, un po’ di tempo fa, lui e Nikita Pelizon discussero su alcune faccende verificatesi tra loro. La ragazza sosteneva una versione dei fatti, mentre lui un’altra diametralmente opposta. Ebbene, proprio in virtù di questo, il concorrente ha esortato la giovane a scrivere solo le verità e non le bugie. Ad ogni modo, il tono sarcastico adoperato dall’ex tronista di Uomini e Donne non è affatto piaciuto al pubblico da casa.

In molti hanno reputato il comportamento di Luca decisamente fuori luogo e poco rispettoso del problema di salute da cui è realmente affetta la Pelizon. Lei stessa, quando era legata a Onestini, si sfogò con lui sulla faccenda dicendo di essere molto preoccupata che le venisse diagnosticato l’Alzheimer giovanile. Proprio alla luce di tutto ciò, il comportamento di Luca appare ancora più inappropriato e cattivo nei riguardi della giovane.