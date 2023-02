Grande Fratello Vip, lite nella notte degenera: intervengono gli autori

E’ accaduto davvero di tutto nella Casa del GF Vip. Quella che doveva essere una serata tranquilla e divertente si è trasformata in un inferno. A quanto pare tre vipponi si sono resi protagonisti di una forte lite che ha costretto alcuni autori della regia ad intervenire.

Molti utenti in rete, dopo averi visto queste scene si sono subito scagliati in rete accusando Alfonso Signorini di aver mandato in onda quest’anno un’edizione davvero vergognosa.

Lite nella Casa: volano parole pesanti

Protagonisti dello scontro sono stati Luca Onestini, Matteo Diamante e Oriana Marzoli. Tutto è cominciato mentre Matteo stava lavando i piatti. Luca gli si è avvicinato dicendogli che uno dei bicchieri non era stato lavato bene. È bastato questo per scatenare un vero caos con una girandola di accuse e attacchi personali culminati con un “razzista” rivolto a Matteo Diamante. Ma cerchiamo di capire come si è svolta tutta la scena.

Dopo l’accaduto sul bicchiere non lavato bene, Matteo Diamante avrebbe lanciato lo stesso bicchiere a terra. Questo, almeno, è quello che ha riportato Luca Onestini. Alcuni spettatori, però, hanno girato un video in cui si vedono Luca e Oriana ridere insieme per poi allontanarsi da Matteo. Subito dopo Oriana si avvicina a Diamante e le dice>: “Non toccare una donna…”. A quel punto il gieffino le risponde male e inizia la lite.

Oriana scoppia in lacrime,

Matteo infatti si è scagliato contro la venezuelana accusandola di non avere educazione e di non poter insegnare proprio nulla. Vieni qui in Italia ad insegnarmi l’educazione? In mezzo a tutto questo caos, Luca interviene dicendo a Diamante di non essere razzista e di calmare i toni.

Successivamente l ‘ex di Nikita si confida con gli altri e spiega di non voler far parte di questo circo, lui ha una reputazione e non può rovinarsela. Oriana invece è scoppiata a piangere, precisando che queste cose sulla nazionalità fanno davvero schifo. Infine, alcuni autori del GF Vip si sono trovati costretti ad intervenire per calmare gli animi ed evitare che la situazione peggiorasse.