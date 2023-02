Uomini e donne, anticipazioni 21 febbraio: altra coppia va via, Riccardo prende una decisione, scatta la rissa

Oggi 21 febbraio ci attende il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Dopo aver visto Alessandro il programma assieme a Pamela un’altra coppia abbandonerà lo studio. Largo spazio anche a Riccardo Guarnieri che dopo essere uscito con MichelA un paio di vole prenderà una decisione.

Le persone in questione che lasceranno il parterre sono Luca e Antonella. A tal riguardo, Armando dichiarerà che l’unica per cui prova davvero un interesse sia proprio questa dama che, ormai, non è più nel programma.

Uomini e donne: lite furibonda tra Gianni e Armando

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che tra Armando Incarnato e Gianni Sperti si scatenerà una forte lite. Quest’ultimo accuserà il cavaliere di non essere interessato a nessuna donna e di voler continuare a partecipare al programma senza concludere mai. Armando, con toni altrettanto accesi, replicherà che non gli piace più nessuna e che c’era solo una donna a cui era realmente interessato.

A quel punto a prendere parola sarà Maria De Filippi: “Parli di Antonella, che ora fa coppia con Luca”. Insomma, ancora una volta il cavaliere napoletano è stato messo in discussione dal’opinionista. D’altronde ad avere lo stesso pensiero di Gianni sono anche molti telespettatori, ormai Armando da anni non riesce mai a concludere nulla.

Uomini e donne: Luca e Antonella via, Riccardo “lascia” Michela

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 21 febbraio, ancora una volta largo spazio al trono over. Antonella e Luca lasceranno il parterre senza dare luogo però ad una vera e propria scelta. I due decideranno di frequentarsi fuori e lontani dalle telecamere. Una scelta che scatenerà la gelosa di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha sempre ammesso di essere interessato a l’ex tronista ma a quanto pare si è preso un bel due di picche.

Per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, invece, il cavaliere deciderà di interrompere la conoscenza con Michela, che nelle scorse puntate si è resa protagonista di liti molto accese.Per chi non a potuto seguire la diretta vi ricordiamo che è possibile rivederla su Mediaset Infinity o su La 5 il giorno successivo.