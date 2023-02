Ex corteggiatrice di Uomini e Donne incita ha un crollo: “Vorrei spaccare tutto” che succede

In queste ore, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fato luogo ad uno sfogo molto toccante su Instagram. La ragazza in questione è in dolce attesa e presto si accinge ad entrare nell’ottavo mese di gravidanza.

Il periodo di gestazione, però, non è stato per lei molto semplice, in quanto si è trovata a dover affrontarlo totalmente da sola, in quanto il padre del bambino pare abbia deciso di defilarsi. La ragazza in questione è Vittoria Deganello, che da poco ha avuto un crollo su Instagram.

Lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: i motivi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello ha registrato delle Instagram Stories che stanno toccando il cuore di tantissimi fan. La ragazza ha registrato dei video in cui è apparsa con il volto segnato e sconvolto dalle lacrime. Gli occhi erano gonfi e rossi e il suo tono di voce decisamente affranto. La giovane ha detto che non ama mostrarsi in questo modo sui social, tuttavia, in questo momento ha sentito il bisogno di farlo.

Vittoria ha spiegato di avere avuto un crollo a seguito di alcune cattiverie ricevute da persone di cui si era fidata e che voleva bene. La protagonista ha spiegato che, purtroppo, non c’è mai limite al peggio, tuttavia, malgrado sia abituata ad affrontare tutto da sola, quando riceve delle ingiustizie non può non rimanersi male. In questo periodo, è anche in preda agli ormoni, pertanto, anche una piccola cosa le scatena delle emozioni fortissime.

Vittoria Deganello e l’appello ai fan

Nel corso del suo sfogo con i fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di non poter entrare nel merito della faccenda, tuttavia, si è intuito che si tratti di qualcosa di legato al periodo che sta vivendo. Ad ogni modo, la ragazza ha ammesso di avere intenzione di rialzarsi assolutamente, poiché questo lo deve a se stessa, ma in primis alla sua bambina.

Infine, poi, ha chiosato il suo intervento dicendo di aver fatto questo sfogo semplicemente perché quando riceve messaggi carini e di supporto da parte dei fan si rasserena. Per tale ragione, ha invitato tutte le persone che la seguono a mostrarle il loro affetto. Al di là di quello della sua famiglia, infatti, Vittoria conta molto anche sull’appoggio e il sostegno della community che la segue.