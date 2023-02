Uomini e donne oggi: due di picche per Ivan, Nicole messa alle strette da Andrea

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. In questa di oggi largo spazio a dame e cavaliere ma anche a forti scontri.

Ivan si è trovato al centro dello studio con due dame e Tina Seduta al suo posto. Sul web si è parlato anche di uno scontro tra Gianni ed Armando ma non è andato in onda. Infine, inaspettatamente una coppia ha lasciato il programma. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Ivan prende un due di picche da tre dame

La puntata di oggi è iniziata con Maria che invita a sedersi al centro Ivan. Il nuovo arrivato, ha preso ben tre volte un due di picche: prima da Desdemona, poi da Paola e infine anche da Tina. L’opinionista e il corteggiatore hanno avuto modo di vedersi fiori allo studio e di scambiare due chiacchiere per conoscersi meglio.

Nel corso della puntata abbiamo visto anche Riccardo darsi una nuova possibilità Il cavaliere ha deciso di conoscere Michela e di volerla incontrare. Inaspettatamente poi Alessandro fa una sorpresa a Pamela, chiedendole di lasciare lo studio insieme. L’uomo lo ha fatto con un molto romantico: dandole un anello di fidanzamento. La dama commossa ha accettato di buon grado la proposta del 50enne.

Nicole esce con due corteggiatori

Nella puntata di Ued andata in onda oggi pomeriggio Maria ha fatto accomodare al centro studio anche la nuova tronista. Nicole ha portato in esterna altri due corteggiatori lasciando a casa Andrea, Una decisione che non è piaciuta molto al corteggiatore che tra l’altro glielo ha fatto notare.

La bionda, invece, ha voluto sapere cosa si fossero detti lui e Roberta dopo la fine della scorsa registrazione. Ricordiamo che la Di Padua aveva espresso il desiderio di volerlo conoscere ma il bel medico ha preferito concentrarsi solo due Nicole, dandole un due di picche!