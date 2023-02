Suor Cristina sbarca all’Isola dei Famosi: colpaccio di Ilary Blasi e gli altri concorrenti

In queste ore stanno trapelando delle informazioni alquanto interessanti inerenti il cast dell‘Isola dei Famosi. Da poco, all’elenco dei concorrenti certi di questa edizione si è aggiunta anche l’ex Suor Cristina.

La donna, che da un po’ di mesi ha raccontato di quello che va vissuto nell’ultimo periodo, in cui è stata spinta ad abbandonare la via religiosa per tornare ad essere una ragazza comune, si accinge a cimentarsi in questa nuova avventura. Vediamo cosa è emerso.

Bomba sull’Isola dei Famosi: Suor Cristina nuova concorrente

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 si sta arricchendo sempre di più e, in queste ore, ad unirsi al resto dei concorrenti sicuri di questa edizione, si è aggiunta Suor Cristina, o meglio l’ex suora. A dare la notizia in maniera ufficiosa è stato il portale TV Blog e, nel giro di poco tempo, si è diffusa a macchia d’olio sul web. In molti sono gli utenti dei social che stanno commentando la decisione della donna.

In una passata intervista a Verissimo, la donna spiegò di aver rinunciato all’abito monacale in quanto non sentiva più la vocazione interiore. Ad un certo punto della sua vita, infatti, ha rinunciato a questo percorso intrapreso molto giovane per tornare ad essere una persona comune, non devota solo a Dio. Ebbene, a quanto pare il cambiamento dell’ex suora è stato radicale, poiché presto la vedremo in costume da bagno intenta a cimentarsi nell’avventura del reality show più temuto di tutti.

Ecco gli altri concorrenti del reality show

L’ex Suor Cristina, dunque, sarà una concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che inizierà il 17 aprile. Il reality show andrà in onda per 10 puntate, le quali si terranno tutte il lunedì sera e non ci sarà alcun appuntamento doppio. Ad ogni modo. oltre alla donna, pare siano stati annoverati nel cast anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini.

Un po’ di ore fa, invece, era stata diramata la notizia secondo cui si fossero concluse con esito positivo anche altre trattative. Stiamo parlando di quella per lo sbarco della fidanzata di Filippo Bisciglia, ovvero, Pamela Camassa. Infine, almeno per il momento, l’ultimo concorrente che sembra essere dato quasi per certo è Luca Di Carlo. Lui è famoso per essere l’avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Per ulteriori informazioni non resta che attendere.