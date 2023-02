Uomini e donne registrazione 20 febbraio 2023: torna un volto storico, Gemma si “concede”, Riccardo si spoglia alla sfilata

E’ appena terminata una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano il ritorno di una storica dama, molto discussa, che ha lasciato diverso tempo fa quello studio di Canale 5.

Si tratta di Aurora Tropea. Ebbene sì, la dama ha deciso di fare ritorno del parterre. Sarà stata la redazione a ricontattarla o è stata lei a prendere la decisione trovando il consenso dall’altra parte? Al momento non si sa. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: Aurora ritorna, Riccardo da applausi

Un grande ritorno quello tra le dame come ci fa sapere Lorenzo Pungaloni. A Uomini e donne, chi ha seguito le puntate andate in onda nel 2021 sicuramente ricorderà lo scontro tra la dama e Gianni Sperti che l’ha sempre considerata falsa. Intanto, la donna è pronta a rimettersi di nuovo in gioco e questa volta spera tanto di trovare la propria anima gemella.

Nel corso della registrazione, Maria ha annunciato le sfilate e qui è venuto il bello. Armando ha conquistato tutte le donne con una poesia in napoletano mentre Riccardo finalmente si è spogliato. Il cavaliere tarantino si è presentato a torso nudo con una maschera dell’uomo tigre. Clima bollente e applausi per l’ex di Ida Platano… Anche Tina ha apprezzato moltissimo.

Gemma Galgani si “concede”

Novità anche per Gemma Galgani. La dama ha fatto un’esterna con il suo nuovo corteggiatore, durante la quale c’è stata molta passione! “Un’inedita Gemma”, si legge. Pare che tra loro due ci siano stati molti faci.

Ma ecco che non sono mancati i litigi. Gianni Sperti, Paola, Gemma e il suo corteggiatore sono stati protagonista di un “duro scontro”. Pare che il cavaliere si sia definito come “il difensore delle donne” e invece, parlerebbe male di Paola. Per questo Gianni si è scagliato contro di lui.