Chiara Ferragni ha copiato la lettera letta a Sanremo 2023? Ecco da chi, è incredibile!

Tra gli argomenti che hanno generato maggiore sgomento durante l’edizione 2023 del Festival di Sanremo c’è, sicuramente, la lettera che Chiara Ferragni ha letto sul palco del teatro Ariston. Il monologo ha generato molto sgomento per il suo contenuto e per il forte egocentrismo mostrato dalla protagonista.

Ad ogni modo, in queste ore, a generare maggiore sgomento non è il contenuto di quel testo, ma il fatto che l’intera lettera pare sia stata copiata da Chiara. La persona da cui avrebbe preso spunto è da non credersi.

Caos sulla lettera di Chiara a Sanremo 2023

Tutti ricorderanno la lettera letta da Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Tutte le co-conduttrici di Amadeus avrebbero dovuto fare un monologo incentrato su di un tema particolarmente importante per loro. Ebbene, Chiara ha deciso di scrivere una lettera a se stessa, scelta che ha generato non poco sgomento. Anche se il contenuto di tale missiva è stato molto profondo, in molti non hanno apprezzato il fatto che la donna abbia posto se stessa al centro dell’attenzione.

A distanza di un po’ di tempo da quella lettura, però, sul web stanno circolando delle voci davvero inaspettate. In particolar modo, infatti, l’influencer Amedeo Venza ha effettuato una segnalazione in cui è palese che la lettera letta dalla moglie di Fedez non sia stata esattamente farina del suo sacco. In un primo momento si è pensato che fosse stata scritta dal suo manager, ma adesso è emersa un’altra verità.

Ecco la Ferragni da chi avrebbe copiato il monologo

Chi ha scritto la lettera letta a Sanremo 2023 da Chiara Ferragni? Lei ha detto di aver fatto tutto da sola, ma questa non sembrerebbe essere la verità. Venza, infatti, ha asserito che tale missiva sia stata copiata dall’attuale moglie dell’ex fidanzato di Chiara. Un po’ di tempo fan, infatti, la ragazza in questione ha condiviso sul suo account di Instagram una lettera davvero molto simile a quella letta dalla Ferragni sul palco del teatro Ariston.

Dato che quelle parole sono state scritte temporalmente molto prima di Chiara, sembra evidente chi abbia copiato chi. La notizia, chiaramente, ha lasciato tutti senza parole. In molti sono increduli e stanno chiedendo delle spiegazioni alla diretta interessata. Almeno per il momento, però, la giovane non è intervenuta sulla faccenda svelando come siano andate realmente le cose.