Elodie rissa in aeroporto, interviene la polizia: “Sono impazzita” ecco cosa è successo

Il 20 febbraio 2023 è uscita la docu-serie incentrata su Elodie. Al suo interno la cantante parla di sé e, tra le varie cose trattate, l’artista ha raccontato anche di una rissa avvenuta in aeroporto.

Sul web, infatti, è divenuto virale il video inerente il racconto della donna di quello che le è accaduto un po’ di tempo fa. Lei stessa ha svelato la dinamica dei fatti. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Elodie racconta la rissa avvenuta in aeroporto

Elodie ha raccontato di essersi resa protagonista di una sorta di rissa in aeroporto. La cantante era per fatti suoi intenta a prendere un aereo quando, improvvisamente, sente che una persona comincia a parlare male di lei. L’uomo in questione era al telefono con un’altra persona e dice di aver avvistato una persona molto simile ad Elodie. Ad un certo punto, però, tale individuo insinua che la donna fosse sotto effetto di stupefacenti.

La cantante sente tutto e, in preda ad un attacco di ira, comincia a dare di matto. Elodie, infatti, si avvicina a tale persona e comincia ad inveirgli contro esortandolo a ripetere quello che avesse detto. La protagonista ha ammesso di aver perso letteralmente il controllo, tuttavia, non ce l’ha fatta a restare in silenzio dopo aver ascoltato quelle parole. In seguito, poi, ha detto anche altro.

La cantante dà di matto, interviene la polizia

In particolar modo, infatti, mentre parlava della rissa in aeroporto, Elodie ha spiegato che, in quel momento, sembrava davvero sotto effetto di qualche sostanza, ma si trattava solo di rabbia. La giovane ha commentato dicendo di essere stanca di trovarsi costantemente nell’occhio del ciclone e sotto il giudizio dell’opinione pubblica. Anche lei è un comune essere umano, pertanto, non è riuscita proprio a trattenersi.

Ad ogni modo, la situazione è degenerata a tal punto che è intervenuta la polizia. Le forze dell’ordine, infatti, sono riuscite a ridimensionare un po’ la situazione e a placare gli animi. Al momento non si sa se l’uomo che ha accusato Elodie di essere sotto effetto di qualche sostanza stupefacente si sia scusato con lei oppure no. Al di là di questo, nella serie si parla di tante altre cose inerenti la cantante, dalla sua vita professionale a quella privata. Il tutto è disponibile su Amazon Prime Video.