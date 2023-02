Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 febbraio: furto al Circolo, Marcello nei guai

Il 23 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che ci sarà un furto al Circolo e Mattia Costa verrà ritenuto responsabile. La situazione, dunque, comincerà a compromettersi parecchio per Marcello Barbieri.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio comprenderà qualcosa in merito al suo rapporto con Gloria. Salvatore, dal canto suo, farà un passo indietro nei riguardi di Elvira. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Marcello nei guai al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore noterà che Elvira ci è rimasta molto male per il suo rifiuto di partecipare alla gara di ballo. Il ragazzo, però, non ha alcuna intenzione di illuderla. Per tale ragione, cercherà di essere molto onesto nei suoi confronti, anche se farà un passo indietro. Al Circolo, invece, si consumerà un misfatto, ovvero, un furto.

Marcello parlerà subito con Mattia Costa, il quale ammetterà di essere parzialmente responsabile di quanto accaduto. Barbieri, però, si renderà subito conto che dietro quanto accaduto ci sia, in realtà, lo zampino di Umberto Guarnieri. Cosa potrà fare adesso? Il suo destino al Circolo è segnato oppure riuscirà a trovare una via d’uscita? La nuova arrivata, intanto, susciterà molta curiosità in Vittorio Conti.

Anticipazioni 23 febbraio: Ezio fa una scoperta

Nella puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore, Vittorio inizierà ad avere dei ricordi su Diletta D’Ambrosio. Nello specifico, il protagonista la riconoscerà e si renderà conto di aver già lavorato insieme a lei. Sarà proprio la giornalista ad un certo punto che rammenterà al suo interlocutore di aver lavorato insieme a lui un po’ di tempo fa presso un’agenzia pubblicitaria.

Tra Carlos e Gemma, invece, le cose si metteranno piuttosto male. Pur non volendo, infatti, il ragazzo si troverà costretto ad interrompere ogni tipo di contatto con la giovane. Come reagirà lei? Infine, poi, la situazione tra Ezio e Gloria sarà sempre più complicata. Ad un certo punto, però, l’uomo avrà un’illuminazione. Tutto nascerà nel momento in cui Colombo si troverà presso la stessa camera d’hotel dove ha trascorso la notte in compagnia della sua ex. In quel momento, dunque, la situazione gli sembrerà improvvisamente più chiara e inizierà a capire delle cose.