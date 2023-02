Oroscopo 22 febbraio 2023: Gemelli pensierosi, Sagittario indaffarati

Secondo l’oroscopo de 22 febbraio i Cancro devono vivere un po’ di più alla giornata. I Pesci, invece, potrebbero fare dei nuovi incontri

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non soffermatevi troppo sulle apparenze e cercate di andare alla sostanza delle cose. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti e ad allargare i vostri orizzonti senza avere paura.

Toro. L’Oroscopo del 22 febbraio vi invita ad essere un po’ più cauti. Ci sono stati dei disguidi di recente in amore, pertanto, è il caso di fare un passo indietro se avete commesso degli errori.

Gemelli. Siete un po’ pensierosi in questo periodo. Cercate di riflettere su quello che è meglio fare nella vostra vita e non lasciatevi condizionare da quello che dicono gli altri, ma siate decisi.

Cancro. Non siate troppo polemici e cercate di vivere un po’ di più alla giornata. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi e le nuove conoscenze. Cercate di non perdere mai l’entusiasmo per le piccole cose.

Leone. In amore ci sono buone chance se siete single. Le coppie che stanno insieme da molto tempo, invece, potrebbero desiderare di vivere un cambiamento interessante, ma fate attenzione.

Vergine. I nati sotto questo segno hanno voglia di cambiare. Ci sono delle cose che modifichereste volentieri nella vostra vita e altre che, invece, sarebbe opportuno preservare. Prestate attenzione a non confonderle.

Previsioni 22 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle novità in arrivo ma è importante mantenere la calma. Non tutte le persone che vi circondano sono oneste nei vostri confronti, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

Scorpione. Sul lavoro è necessario apportare una ventata di novità. Chi svolge una professione molto sedentaria potrebbe vivere dei problemi. Cercate di rendere le vostre giornate un po’ più dinamiche.

Sagittario. Avete molte cose a cui badare e questo potrebbe mandarvi un po’ in tilt. Dal punto di vista finanziario sono in arrivo delle novità. L’Oroscopo del 22 febbraio vi invita ad essere lungimiranti.

Capricorno. Non badate troppo a quello che è il giudizio delle persone che vi circondano. Lottate per riuscire ad ottenere i risultati sperati e non permettete alle critiche di condizionare le vostre decisioni.

Acquario. Ci sono delle interessanti novità in arrivo sul fronte della famiglia e dei sentimenti. Chi sta pensando di compiere un passo importante, potrebbe iniziare sin da questo momento a darsi da fare.

Pesci. Periodo favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri. Se non sapete bene in che direzione orientare i vostri interessi, guardate lontano e ricordatevi di circondarvi sempre di persone migliori di voi.