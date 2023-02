Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? “Crisi nera”, cosa sta succedendo (FOTO)

Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere davvero in atto una crisi nera. I due protagonisti hanno fatto perdere le tracce di sé dai social dal punto di vista della loro vita di coppia. L’influencer sta continuando a pubblicare come se nulla fosse, ma sono tutti contenuti volti a riprendere solamente lei stessa, la sua famiglia e i suoi figli.

Fedez, invece, è silente dall’ultima serata del Festival di Sanremo. Il cantante è riapparso solamente per sferrare un attacco politico. Ad ogni modo, sul magazine Nuovo sono state fatte delle nuove rivelazioni.

Gli ultimi dettagli sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez potrebbe essere seriamente in crisi. Sul settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti ha voluto dedicare un’intera copertina alla coppia più discussa del momento, facendo delle confessioni inedite. Nello specifico, c’è chi ipotizza che i due possano vivere in una situazione di separati in casa. La coppia, infatti, non si mostra sui social da quasi dieci giorni, cosa molto strana considerando la loro estrema attività e interazione con i fan.

Alcuni paparazzi, però, li hanno beccati in giro per Milano intenti a svolgere delle commissioni. In primo luogo, sono stati immortalati al di sotto del portone di un avvocato divorzista, cosa che ha acceso ulteriormente i sospetti di chi crede che i due possano essere in crisi. In secondo luogo, poi, si è detto che fossero andati presso il loro psicoterapeuta per fare la consueta seduta di terapia di coppia.

Ecco l’ultimo avvistamento e lo strano gesto di Chiara

Le segnalazioni più recenti, invece, immortalano Chiara Ferragni e Fedez presso il ristorante di Cannavacciuolo. In tale occasione, la giovane influencer ha indossato nuovamente la fede, che in questi giorni sembrava essere sparita. Questo, dunque, sta aprendo scenari nuovi secondo cui dietro questo gesto potesse celarsi il mero bisogno di mettere a tacere un po’ i rumors.

I due, infatti, non sono minimamente intervenuti dopo quanto accaduto sul palco del teatro Ariston a Sanremo 2023, luogo dal quale pare si sia scatenato tutto. Signoretti, infatti, ha lasciato intendere sul suo magazine che la Ferragni pare non abbia proprio digerito questa mania di protagonismo di suo marito in un momento per lei così importante. Infine, c’è anche chi sostiene un’altra teoria, ovvero, quella secondo cui sia tutta una strategia per fare hype in vista dell’uscita della seconda stagione di The Ferragnez.