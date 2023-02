Uomini e Donne spoiler 22 febbraio: Riccardo si becca un palo, novità per Gemma

Nella puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Riccardo Guarnieri si renderà protagonista di una dichiarazione inattesa. Il cavaliere esprimerà il suo interesse per una dama del parterre, ma le cose non andranno esattamente nel modo sperato.

In merito a Gemma Galgani, invece, dopo aver chiuso le recenti conoscenze, la donna si dedicherà ad un cavaliere nuovo. Per lei, dunque, ci saranno delle interessanti novità. Nel corso della messa in onda sarà chiamato in causa anche Armando Incarnato.

Riccardo si dichiara a Uomini e Donne, ma scoppia il caos

Gli spoiler della puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne rivelano che per Gemma Galgani ci sarà un nuovo spasimante. La donna accetterà le avances di un cavaliere nuovo di nome Silvio. I due, però il momento, hanno avuto poche occasioni per conoscersi, tuttavia, le cose sembreranno andare per il verso giusto. Entrambi saranno entusiasti di proseguire la frequentazione.

Successivamente, poi, la parola passerà a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere dichiarerà il suo interesse per una dama del parterre, molto discussa. La persona in questione è Cristina. A tal riguardo, Riccardo le farà recapitare in studio un mazzo di fiori. Con questo gesto così galante, l’uomo si augura di riuscire a convincere la dama a dargli una chance per conoscersi e per uscire insieme. Che cosa risponderà la donna?

Spoiler 22 febbraio: Cristina fa una confessione su Armando, annunciata una scelta

Cristina lascerà tutti senza parole in quanto dirà che l’unica persona che gli interessa è Armando Incarnato. Riccardo, allora, insisterà e le chiederà di uscire solo una volta, anche solo per una cena o un caffè, in modo da avere un primo approccio e conoscersi. Cristina, però, sarà irremovibile. La donna, infatti, paleserà il suo interesse per il napoletano e rifiuterà le avances di Guarnieri.

Come reagirà Armando? Ricordiamo che quest’ultimo ha chiesto a Desdemona di conoscersi, malgrado lei stia uscendo anche con altri tre uomini. Nel corso della puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne, dunque, è probabile che scopriremo anche come sia andata a finire la loro conoscenza. Al trono classico, invece, non mancheranno le discussioni molto accese, specie al trono di Federico Nicotera. Proprio in merito al ragazzo, Maria De Filippi farà un annuncio. Nel corso della settimana successiva alla registrazione in questione sarebbe stata registrata la sua scelta.