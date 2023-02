Nikita Pelizon infrange il regolamento del GF Vip? Luca la incastra: ecco cosa è successo

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip nella casa di Cinecittà il clima è davvero piuttosto teso. A non gradire quanto accaduto durante la diretta è stato soprattutto Luca Onestini, il quale non ha esitato a scagliarsi contro Nikita Pelizon.

Nello specifico, la ragazza è stata accusata di aver infranto il regolamento del programma. Inoltre, in queste ore sul web in molti stanno divulgando alcuni video molto compromettenti sulla ragazza. Vediamo tutto quello che è successo.

Le accuse di Luca Onestini contro Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ha davvero infranto il regolamento del GF Vip? Questo è ciò di cui è convinto Luca Onestini. Il ragazzo, infatti, dopo tutto quello che è accaduto durante la scorsa puntata del reality show, si è sfogato con alcuni compagni d’avventura. Il giovane ha ammesso di non apprezzare il fatto che gli autori richiamino in continuazione lui e Oriana Marzoli affinché non parlino in spagnolo.

Per contro, però, gli stessi autori “coprirebbero” alcuni comportamenti errati messi in atto da altri concorrenti. Luca ce l’aveva essenzialmente con Nikita che, a suo avviso, avrebbe infranto il regolamento del programma in più occasioni. Secondo Onestini, infatti, il continuo prendere appunti di Nikita non sarebbe consentito in quanto sintomo di una strategia ben precisa.

Nikita nei guai? Pubblico del GF Vip chiede squalifica

Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Oriana Marzoli accusando Nikita Pelizon di aver mentito a tutti al GF Vip. Nello specifico, secondo il suo punto di vista la coinquilina non sarebbe affatto affetta da problemi di memoria, pertanto, non ci sarebbe nessuna giustificazione plausibile del suo appuntarsi ogni cosa, se non quella di mettere in atto una strategia. Ad ogni modo, come se non bastasse quello che sta succedendo all’interno della casa, anche al di fuori c’è un bel po’ di polemica.

Alcuni utenti stanno divulgando sul web alcuni video girati da Nikita qualche anno fa, in particolare nel 2020. In tale occasione, la ragazza parlava del covid sminuendone la gravità di questa malattia che ha ucciso oltre 7 miliardi di persone nel mondo. Tantissimi utenti, infatti, stanno chiedendo l’immediata squalifica della ragazza. Una persona che ha simili pensieri, secondo molti, non dovrebbe meritare di stare in televisione ed essere pagata. Ma che cosa deciderà di fare la produzione del programma?