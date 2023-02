Ivana Mrazova infrange il regolamento del GF Vip: c’entra l’ex di Antonella (FOTO)

L’ingresso dei tre ex all’interno della casa del GF Vip non sta sortendo esattamente gli effetti sperati, specie per quanto riguarda Ivana Mrazova. La ragazza, infatti, durante la scorsa puntata del programma si è duramente scontrata con Alfonso Signorini.

In queste ore, invece, si è resa protagonista di un comportamento alquanto errato. Nello specifico, ha infranto il regolamento della trasmissione. Gli utenti del web hanno subito riportato la faccenda sui social. Ecco che cosa è successo.

Ecco come Ivana ha infranto il regolamento del GF Vip

Ivana Mrazova ha infranto il regolamento del GF Vip. La ragazza, infatti, durante una chiacchierata con Luca Onestini, con il quale sembra essere tornato il sereno. ha fatto una confessione che, in realtà, non avrebbe potuto fare. La modella, infatti, pare gli abbia fatto delle rivelazioni su ciò che sta accadendo al di fuori della casa di cinecittà tra la famiglia di Antonella e Gianluca Benincasa.

Ricordiamo che quest’ultimo sarebbe dovuto entrare nel programma insieme agli altri tre ex, ma a causa di un esposto della famiglia di Antonella, che lo ha denunciato, tutto è saltato all’ultimo momento. In questo periodo, mediante il suo account social di Instagram, Gianluca si sta levando molteplici sassolini dalle scarpe. Ebbene, a quanto pare, Ivana ha svelato tutto a Luca.

Luca riporterà quanto appreso dalla Mrazova ad Edoardo? Le conseguenze

Come tutti i telespettatori sapranno, i concorrenti non possono essere messi al corrente di nulla di quello che accade al di fuori della casa. Inoltre, Ivana Mrazova avrebbe parlato di una faccenda davvero piuttosto delicata che da settimane sta scuotendo il GF Vip sia dentro sia fuori. Nello specifico, la donna avrebbe detto che Gianluca sta combinando “il panico” al di fuori del programma a causa del mancato ingresso.

Come se non bastasse, poi, Luca Onestini ha anche palesato l’intenzione di raccontare quanto appreso ad Edoardo Donnamaria. Per il momento, però, tutto ciò sembra non essersi ancora verificato. Ma considerando l’imprevedibilità di questo reality show, specie nell’edizione attuale, tutto potrebbe accadere. Nel frattempo, sul web in molti credono che Ivana debba essere immediatamente punita per ciò che ha fatto. Diversi telespettatori sono convinti che giovedì prossimo Alfonso Signorini farà uscire la donna in maniera anche piuttosto brusca. Non resta che attendere per vedere se andrà a finire davvero in questo modo.