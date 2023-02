Antonella Fiordelisi esce dalla casa del GF Vip? Il padre insinua un dubbio (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip sapranno, Antonella Fiordelisi è attualmente al televoto contro Micol Incorvaia, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. Si tratta di un televoto eliminatorio, pertanto, domani uno di loro abbandonerà per sempre la casa più spiata d’Italia.

Sul web ci sono molte persone che ritengono che, a gran colpo di scena, ad uscire potrebbe essere proprio la salernitana. A fomentare ancor di più questo sospetto è stato anche il papà della ragazza. Ecco cosa ha fatto Stefano Fiordelisi.

Antonella a serio rischi eliminazione al GF Vip

Antonella Fiordelisi uscirà dalla casa del GF Vip giovedì prossimo? La concorrente ha sempre goduto di un grande appoggio da parte del pubblico da casa. Nelle ultime nomination, però, la situazione è un po’ cambiata. La ragazza, infatti, ha perso molti consensi, cosa che le ha generato un forte malcontento. Proprio per tale motivo, in questi giorni c’è chi sta ipotizzando che giovedì prossimo possa essere proprio lei ad andare via.

In realtà, stavolta, a volere l’eliminazione della ragazza sarebbero anche molti suoi fan. Ricordiamo, infatti, che soprattutto nell’ultimo periodo la giovane ha dichiarato di stare molto male nella casa. Ormai si è inimicata il 90% delle persone, pertanto, la convivenza forzata sta cominciando a diventare davvero pesante. Lo stesso Alfonso Signorini ha consigliato alla giovane di andare via nel caso in cui dovesse sentire di essere vittima di bullismo e aggressioni verbali.

Il gesto inatteso di Stefano Fiordelisi

In virtù di tutte queste ragioni, dunque, è probabile che il popolo del web deciderà in maniera alquanto unanime di far uscire Antonella Fiordelisi dalla casa del GF Vip domani. Ad insinuare questo dubbio è stato anche suo padre. Stefano Fiordelisi, particolarmente attivo su Instagram in questo periodo, ha detto che rimarrebbe male se sua figlia dovesse essere eliminata, poiché non sarebbe giusto, a suo avviso.

Ad ogni modo, dato tutto il vociare che sta circolando sul web in queste ore, l’uomo ha ammesso che domani prenderà un treno per Roma e sarà al di fuori della casa di cinecittà. Molto probabilmente, il papà di Antonella ha un sentore e crede che, stavolta, sua figlia realmente possa essere eliminata. Non tanto da parte degli haters quanto, piuttosto, da parte dei suoi sostenitori. Sarà davvero così? Non resta che attendere la puntata di domani per scoprirlo.