Paolo Bonolis, Mediaset lo fa fuori: Avanti un altro! chiude per sempre

Brutte notizie per il conduttore romano ma anche per tutti gli amanti di Avanti un altro! Il programma in onda da anni su Canale 5 è pronto a chiudere i battenti e non solo per questa edizione.

Sono passati precisamente 13 anni da quando è andata in onda la prima volta il format di Paolo Bonolis. Purtroppo, a darne l’annuncio per la chiusura è stato lo stesso autore Marco Salvati, ma andiamo a vedere i dettagli.

Avanti un altro! chiude i battenti per sempre

Il prossimo anno Avanti un altro! che va in onda da ben 13 anni chiude i battenti. A farlo sapere lo stesso autore del programma che ha precisato quanto segue: “Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente».

Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”, ha poi concluso.

Dalle sue parole si evince che a prendere questa decisione è stato proprio Paolo, forse stanco o intento a nuovi progetti lavorativi. Quel che è certo è che ai tantissimi fan appassionati del format serale questo è proprio un brutto colpo.

Torna in onda Ciao Darwin

Nel corso della sua intervista a Casa Pipol, Marco Salvati ha dato anche qualche anticipazione sulla prossima edizione di Ciao Darwin. A quanto pare in studio oltre al pubblico composto da uomini e donne ci sarà anche un terzo schieramento color arcobaleno:

«Ci siamo resi conto non solo dei tempi che cambiano ma anche della difficoltà di alcuni uomini o donne che nel loro settore non se la sentivano di applaudire», e aggiunge, «In questo spicchio ognuno potrà sentirsi di applaudire chi vuole». Stando ai palinsesti, il programma dovrebbe andare in onda il prossimo autunno ma al momento non cìè ancora una data.