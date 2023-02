Ginevra Lamborghini smaschera Edoardo Tavassi: ecco cosa le ha detto appena entrata al GF Vip

Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni inedite su Edoardo Tavassi. La ragazza, che è stata squalificata dal GF Vip per aver avallato delle frasi sul bullismo, ha fatto delle affermazioni molto pesanti su un attuale concorrente.

Nello specifico, la cantante ha voluto far cadere la maschera di Edoardo Tavassi portando alla luce delle faccende piuttosto inedite. In particolare, ha svelato per la prima volta cosa le abbia detto Edoardo nel momento in cui lei è rientrata in casa dopo la squalifica.

Le inedite confessioni di Ginevra Lamborghini su Edoardo Tavassi

Sul web sono molti a credere che Eodardo Tavassi non sarebbe solo il ragazzo genuino e ironico che appare e ad avallare tali pensieri è stata anche Ginevra Lamborghini. Quest’ultima, infatti, nel corso di un’intervista, ha sparato a zero sul concorrente rivelando una cosa che le ha chiesto Tavassi quando lei rientrò in casa dopo la squalifica. La cantante ha detto che, nel momento in cui Edoardo la vide, fece in modo di chiederle, probabilmente di nascosto, se la storia con Micol Incorvaia funzionasse al di fuori della casa.

Lo scopo di Edoardo, dunque, secondo quanto rivelato da Ginevra, era quello di capire in che modo muoversi all’interno del programma a seconda dell’orientamento del pubblico da casa. Le coppie, si sa, funzionano sempre nei reality show. Quando si instaurano delle relazioni, infatti, si diventa più protagonisti in quanto ci sono più tematiche che vengono trattate. (Continua dopo la foto)

Tutto finto tra Edoardo e Micol al GF Vip? I sospetti

Inoltre, fare coppia fortifica anche i consensi da parte del pubblico in quanto si accumulano i fan dell’uno e dell’altro. Ebbene, con questa confessione di Ginevra Lamborghini, la maschera di Edoardo Tavassi sarebbe calata. Secondo molti, infatti, il ragazzo si sarebbe avvicina a Micol Incorvaia solamente perché si è reso contro che la loro relazione funzioni piuttosto bene e vada forte sui social.

Alcuni utenti ritengono anche che gli autori del programma si sarebbero resi conto della cosa, per tale motivo non dedicherebbero mai delle clip e dei blocchi ai due ragazzi. In molti sarebbero pronti a scommettere che, una volta terminata l’esperienza all’interno della casa di cinecittà, per Micol ed Edoardo non ci sarà alcun tipo di futuro. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.