Uomini e Donne, Ida Platano offre lavoro: ecco l’annuncio e cosa richiede (FOTO)

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è giunto definitivamente al termine. La donna, infatti, adesso si sta godendo la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza al di fuori dello studio e si sta dedicando al lavoro.

Proprio in relazione a questo aspetto, la protagonista ha fatto un annuncio. Come tutti i fan sapranno, da diversi anni Ida ha aperto un’attività tutta sua che si chiama Ida Glamour. Ebbene, a quanto pare il suo centro è in espansione. Vediamo cosa ha rivelato.

L’offerta di lavoro di Ida Platano

Ida Platano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un annuncio di lavoro. La dama, infatti, è alla ricerca di personale per arricchire il suo centro che si trova a Brescia. L’a professione che svolge la donna è quella di parrucchiera. Per tale motivo, ha un centro che si occupa della bellezza dei capelli, sia di uomini sia di donne. Con il passare del tempo, la dama è riuscita a creare un business tutto suo ed è cresciuto facendo leva soprattutto sulle sue competenze e sull’aiuto dei suoi collaboratori.

A quanto pare, in questo periodo ci sono delle novità che riguardano la sua attività. Per tale ragione, la protagonista ha pubblicato un annuncio di lavoro sfruttando anche la popolarità che ha suo suoi social. Tale annuncio, infatti, è stato condiviso anche sul suo account di Instagram. Al suo interno, chiaramente, sono accennati i requisiti che chiede ai suoi futuri collaboratori. Nello specifico, Ida sta cercando dei parrucchieri qualificati che, possibilmente, abbiano già una bella esperienza alle spalle. (Continua dopo la foto)

Come procede la vita di Ida dopo Uomini e Donne

Le persone che sono interessate all’annuncio di lavoro di Ida Platano possono inviare un curriculum all’indirizzo e-mail che la donna ha prontamente condiviso tra le sue IG Stories. Quanti saranno i fan che faranno di tutto per lavorare al fianco dell’ex dama di Uomini e Donne? Probabilmente molti. Ad ogni modo, tralasciando le faccende lavorative, la vita di Ida pare stia andando proprio alla grande.

Dopo il duro scontro con Riccardo Guarnieri all’interno del talk show di Maria De Filippi, adesso la donna appare serena e tranquilla al fianco del suo Alessandro. I due, attualmente, vivono ancora in due città differenti, tuttavia, non appena ne hanno la possibilità, ne approfittano per vedersi e per trascorrere quanto più tempo possibile insieme. Che presto ci sia una svolta in tal senso? Vedremo.