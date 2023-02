Oriana e Nikita prima del GF Vip, spuntano video di feste illegali e frasi agghiaccianti sul covid: il web infuriato

Sono ancora loro le protagoniste di questo discutissimo Grande Fratello Vip. Le due concorrenti questa volta hanno fatto infuriare la rete per cose accadute ancora prima di entrare in casa e ch solo ora stanno uscendo fuori

Qualcuno, infatti, ha pubblicato in rete video della Marzoli durante il periodo del Covid e un video della Pelizon che parla proprio del virus. E qui si è scatenato il caos… Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è successo

Oriana Marzoli, spuntano video durante il Covid: “violate le regole!

In queste ore sono finiti in rete due video della Pelizon e di Oriana davvero clamorosi. I fan delle due sono rimasti a bocca aperta appena hanno visto e sentito cose sul Covid. In primis sulla Marzoli è apparso un video datato novembre 2020, quindi pieno Covid, dove la si vede ballare e divertirsi in un locale senza mascherina e assieme a tante gente, senza rispettare le norme di sicurezza. Cosa assolutamente vietata visto il rigido regolamento che circolava in quei mesi.

A tal proposito, Oriana ha provato a difendersi dicendo che tra i tavoli c’erano dei pannelli trasparenti. La ragazza ha tentato in ogni modo di spiegare che ha sempre rispettato le regole e che anche all’epoca non ha commesso nulla di grave.

Quello che professava la santona nikita in tempo di covid quando la gente moriva (compreso mio padre)

Titolo del video: Covid, verità o menzogna?#gfvip #onestiners #iostocononestini #iostoconluca #fuorinikita pic.twitter.com/srR2WWial6 — Debcapp (@debohstardust) February 20, 2023

Nikita nella bufera: messaggi sbagliati sul virus

In rete è apparso anche un video della Marzoli che fa riferimento sempre al 2020. In quell’anno il virus ha costretto tutti a cambiare abitudini e a rendere molto difficoltosa le nostre vite. Beh, a quanto pare Nikita è sembrata molto superficiale sul Covid e poco informata.

Infatti, in questi video la si vede diffondere messaggi del tutto sbagliati e che potrebbero essere fraintesi molto facilmente. Insomma, sia lei che la Marzoli sono finite ancora una volta al centro della bufera scatenando l’ira dei social.