Isola dei Famosi, nel cast due sorelle, ex di Uomini e Donne? Ecco di chi si tratta

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 33 febbraio, è stata sganciata una bomba sull’Isola dei Famosi. Nello specifico, pare che nel cast del reality show potrebbero essere annoverate anche due sorelle, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne.

Non sarebbe certamente la prima volta che volti provenienti dal dating show di Maria De Filippi si cimentino in altri reality show, ad ogni modo, le due protagoniste in questione sono davvero molto discusse. Vediamo, dunque, di chi si tratta,

Ecco chi sono le due sorelle di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi

Il cast dell’Isola dei Famosi si sta pian piano formando. In questo periodo, infatti, stanno trapelando diverse informazioni in merito al cast di concorrenti che si cimenteranno nel ruolo di naufraghi in Honduras. Ebbene, stando a quanto rivelato sul magazine diretto da Alfonso Signorini pare che tra i concorrenti potrebbero essere annoverate anche due sorelle, che hanno partecipato a Uomini e Donne, ma di chi si tratta?

Le persone in questione sono Elga e Serena Enardu. Le due hanno preso parte al programma pomeridiano di Canale 5 un po’ di anni fa, ma con il tempo hanno continuato a far parlare di sé. Soprattutto Serena ha partecipato anche al GF Vip ed è stata al centro dei gossip per i continui tira e molla con il cantante Pago. Ad ogni modo, pare che per le due ragazze possa presto cominciare un’altra grande avventura.

Gli altri possibili concorrenti e l’inviato

Secondo quanto riportato sul magazine, le due ex dame di Uomini e Donne sarebbero state contattate e provinate per partecipare all’Isola dei Famosi. Almeno per il momento, però, non si sa con certezza quale sia l’esito di tali incontri, pertanto, è necessario attendere ancora un po’ prima di avere qualche informazione più precisa. In merito agli altri possibili concorrenti, invece, sono molti i nomi che sono trapelati.

Quelli di Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina, e Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, sembrano essere dati con certezza. Tuttavia, ce ne sono anche tanti altri ancora in ballo. Tra di essi, pare abbiano partecipato ai provini anche Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. In forse anche Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso. Dubbi anche sull’inviato. Pare, infatti, che Ilary Blasi stia seriamente valutando di sostituire Alvin con Can Yaman.