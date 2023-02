Il Paradiso delle signore spoiler 24 febbraio: Matilde gelosa, Gloria va via?

Gli spoiler della puntata di venerdì 24 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Matilde resterà molto infastidita dalle attenzioni che Vittorio rivolgerà ad un’altra donna. Gloria, dal canto suo, sarà intenzionata a lasciare Milano per circa due settimane.

I colpi di scena, però, non mancheranno, pertanto, ci potrebbero essere dei risvolti inaspettati. Marcello, poi, deciderà di fare il possibile per aiutare Mattia Costa qualunque sia il prezzo da pagare per questa decisione. Vediamo tutto quello che accadrà.

Matilde gelosa di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio deciderà di dare una chance a Palma. Nello specifico, l’assumerà nel suo staff per curare la rubrica dedicata a La Posta del Cuore. Clara, invece, pensa ad Alfredo, anche se cercherà di fare il possibile per non dare nell’occhio. Il ragazzo, invece, starà lavorando su tutt’altro fronte. Nello specifico, infatti, comincerà ad insistere con Irene e sembrerà quasi di essere riuscito ad aprire un piccolo varco.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio avrà un appuntamento con Diletta per discutere di alcune faccende e Matilde lo verrà a sapere. La donna si mostrerà inaspettatamente gelosa di questa vicinanza tra Conti e la nuova donna. In merito a Marcello, invece, le cose per lui potrebbero mettersi davvero molto male. Dopo il colpo basso di Umberto, infatti, le sue sorti al Circolo potrebbero essere davvero segnate.

Spoiler 24 febbraio: Ezio spiazza Gloria

Malgrado tutto quello che rischia, Barbieri manifesterà la volontà di aiutare il suo amico in difficoltà. Per tale motivo, nella puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che Marcello aiuterà Mattia Costa ad uscire da questa difficile situazione. La sua generosità lascerà particolarmente colpita Adelaide. La donna, infatti, sarà così estasiata al punto da ricadere in qualcosa che i due avevano deciso di non fare più.

La situazione tra Gloria ed Ezio, infine, sarà sempre più complicata. La donna vorrebbe che l’uomo facesse chiarezza e ufficializzasse quello che c’è stato tra loro e che nutrono reciprocamente. D’altro canto, invece, Colombo sarà molto preoccupato dei danni che potrebbe creare. A tal proposito, la Moreau deciderà di andare via per due settimane, in modo da staccare un po’ la spina. Nel momento in cui Ezio lo verrà a sapere, però, darà luogo ad un gesto inaspettato.