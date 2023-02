Oroscopo 23 febbraio 2023: Cancro in tensione, Capricorno un po’ stralunati

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 23 febbraio, i nati sotto il segno del Leone devono riflettere un po’ di più sugli obiettivi. I Bilancia sono in balia delle emozioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più determinati. Di solito ci mettete tanta passione nelle cose che fate, ma in questo periodo potreste essere un po’ sottotono. In amore È tempo di aprirsi un po’ di più.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 23 febbraio denotano un certo interesse per tutte quelle cose che sono molto lontane dal vostro modo di pensare. Siete attratti dal diverso e da quello che risulta imprevedibile.

Gemelli. Coyote al volo delle occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. Ricordate che, soprattutto dal punto di vista professionale, è importante fare dei sacrifici prima di ottenere grandi risultati.

Cancro. I nati sotto questo segno sono un po’ in tensione. C’è qualcosa che vi turba. Se non siete ancora riusciti a capire quale sia la natura del problema allora è il caso di scavare un po’ più a fondo.

Leone. Se siete un po’ distratti e non sapete in che modo ripristinare la vostra attenzione fermatevi un attimo e riflettete su quelli che sono i vostri obiettivi. Tutto vi apparirà più chiaro.

Vergine. Buon momento per cominciare un nuovo progetto e per iniziare ad avere uno stile di vita differente. Se ci sono delle faccende in sospeso, specie nel lavoro, è meglio risolverle quanto prima.

Previsioni 23 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le emozioni la stanno facendo da padrone in questo periodo. Se questo può essere considerato un vantaggio dal punto di vista sentimentale, non lo è da quello professionale. Cercate di essere più equilibrati.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 23 febbraio, è importante non perdere di vista i propri obiettivi. In ambito delle amicizie, invece, potreste trovarvi a tirare un po’ le somme. Non preoccupatevi di lasciare indietro quello che non vi rispecchia più.

Sagittario. Siete molto impegnati e diligenti dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, ricordate che nella vita esiste anche un margine di errore e, soprattutto, lo svago.

Capricorno. Non siete molto concentrati in questo periodo e questo potrebbe provocare qualche incidente di percorso o errore indesiderato. Onde evitare di fare cose di cui potreste pentirvi, cercate di riflettere molto a lungo prima di prendere qualunque decisione.

Acquari. Ci sono stati degli alti e bassi dal punto di vista sentimentale, ma adesso tutto potrà essere recuperato e messo a posto. Non siate troppo severi con voi stessi e ricordatevi che sbagliare è umano.

Pesci. Le stelle vi invitano a prendere in mano la vostra vita e a trasformarla in quello che desiderate. Non lasciatevi condizionare o abbattere dalle persone che proveranno in tutti i modi ad ostacolare i vostri sogni.