Alfonso Signorini una furia, il provvedimento ai vipponi non basta: cosa potrebbe succedere domani al GF Vip

Quella di lunedì sera è stata davvero una diretta molto particolare per Alfonso Signorini che si è visto costretto a prendere provvedimenti verso sei vipponi. Tutto è partito dalla festa di carnevale del sabato sera, dopo l’atteggiamento provocatorio, gli attacchi di ira e gli epiteti utilizzati da alcuni dei ragazzi ha scatenato prima il web e poi la stessa produzione del Gande Fratello Vip.

Il provvedimento di Alfonso Signorini verso i concorrenti non sufficiente

Signorini così ha comunicato agli incriminati che al momento ci sarebbe stata una riduzione del budget settimanale. Una sanzione abbastanza grave se teniamo conto che per 15 giorni ogni concorrente avrà solo a disposizione 10 euro per mangiare e non 20. Naturalmente questo dimezzamento riguarda anche le bottiglie di vino, tanto richieste dai ragazzi.

Come ben sapete non tutte le bottiglie vengono ben divise tra i ragazzi. Qualcuno, come Giaele, Luca e Oriana sono soliti a nasconderle in magazzino per sorseggiarsela da soli e in santa pace. I cosiddetti Spartani a cui è stata aggiunta anche Milena e Alberto insomma, sono quelli sotto l’occhio del ciclone.

A quanto pare, nonostante l’appello e la sanzione da parte della produzione i ragazzi ancora non hanno capito la gravità delle loro azioni. Qualcuno continua ad usare parole e termini poco consoni ad un programma televisivo, altri invece continuano a nascondere le bottiglie.

GF Vip: Possibili squalifiche in diretta domani

Insomma, nella casa nulla è cambiato e a nulla è servito questo dimezzamento del budget settimanale per la spesa. Una cosa al quanto scontata per il pubblico a casa, dato che trova ridicola e inutile questa sanzione. Per i ragazzi servono pene severe, come quella di un televoto immediato o addirittura una squalifica. Ricordiamo che nei giorni scorsi Oriana e Martina sono state protagoniste di uno scontro davvero vergogno che indignato tutti.

Alfonso, invece, ha semplicemente fatto una ramanzina in diretta. Ora, nella puntata di domani sera, tutto potrebbe accadere. Alfonso ha notato che ad oggi nessuno ancora rispetta le regole e viste le tante richieste da parte dei telespettatori, potrebbe accadere di tutto. Che siano in arrivo davvero squalifiche? Non ci resta altro che attendere