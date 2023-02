Gianluca Benincasa è gay? Papà di Antonella fa insinuazioni e lui replica con confessioni osé

Gianluca Benincasa e Stefano Fiordelisi stanno continuando a farsi la guerra mediante i social. In queste ore, infatti, il papà di Antonella ha pubblicato dei contenuti tra le IG Stories in cui pare stia lasciando intendere che il suo ex genero sia gay.

Questa voce, chiaramente, è subito arrivata all’orecchio di Gianluca, il quale non ha esitato a rispondere per le rime all’ex suocero. Il ragazzo ha risposto a queste insinuazioni ed ha fatto anche delle confessioni alquanto piccanti e spinte su Antonella.

L’accusa velata del papà di Antonella Fiordelisi contro Gianluca

La guerra tra Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa prosegue senza esclusione di colpi. In queste ore, però, la situazione sembra essere degenerata. Il papà di Antonella, infatti, ha pubblicato delle storie in cui ha alluso al fatto che l’ex di sua figlia fosse, in realtà, gay. I fan di Gianluca lo hanno subito informato dell’accaduto e il ragazzo ha replicato. Il giovane, in primo luogo, ci ha tenuto a smentire questo pettegolezzo.

In seguito, poi, ha aggiunto che se anche fosse stato omosessuale non ci sarebbe stato alcun problema. Il padre di Antonella, invece, parlando in questo modo ironico, ha lasciato intendere, secondo il suo punto di vista, di avere qualcosa contro le persone gay. Per tale ragione, Gianluca ha dato dell’omofobo al suo ex suocero. Come se non bastassero tutte le accuse gravissime che pendono su questo caso, adesso si è aggiunto anche quest’altro elemento.

Benincasa nega di essere gay e parla di video spinti con la ex

Ad ogni modo, allo scopo di dimostrare ulteriormente il fatto di non essere gay, Gianluca Benincasa ha fatto anche delle confessioni piuttosto spinte su Antonella. Nello specifico, il ragazzo ha esortato l’ex suocero a guardarsi bene da alcune dichiarazioni che fa pubblicamente, in quanto lui è in possesso di video che potrebbero smentirlo clamorosamente.

Le allusioni del giovane sono andate ad alcuni presunti filmati osé che ritrarrebbero lui e Antonella in atteggiamenti piuttosto intimi. Per citare una frase in latino, così come è solita fare la Fiordelisi, Benincasa ha detto che “Video manent”. Ma il giovane arriverà davvero a rendere pubblici simili contenuti pur di confutare drasticamente le insinuazioni del padre di Antonella? La situazione è già molto intricata anche così. pertanto, sarebbe opportuno evitare di complicare ancora di più le cose con video compromettenti.