Antonella Fiordelisi voleva dei figli da Gianluca? La rivelazione bomba

Gianluca Benincasa ha rilasciato una nuova intervista a Casa Pipol in cui ha fatto delle confessioni inaspettate su Antonella Fiordelisi soprattutto sul tema dei figli. Nello specifico, il ragazzo ha rivelato che l’infliuencer gli avesse chiesto di dare luogo ad una famiglia, ma non è tutto.

Il giovane, infatti, ha svelato anche il contenuto di alcuni messaggi intercorsi tra lei e la sua ex e anche di alcuni comportamenti a cui ha dato luogo Stefano Fiordelisi non in pubblico. Sono spuntate minacce e altro. Vediamo di che cosa si tratta.

Bomba sui figli: ecco le presunte frasi di Antonella Fiordelisi

Nel corso di una recente intervista, Gianluca Benincasa ha rivelato che Antonella Fiordelisi gli avesse chiesto di fare dei figli. L’argomento è saltato fuori in quanto i presenti all’intervista hanno rivelato che la concorrente abbia chiesto ad Edoardo Donnamaria di procreare una volta usciti dal programma. Ebbene, Gianluca ha risposto che queste sono frasi che la salernitana ha detto anche a lui.

In particolar modo, la ragazza gli avrebbe scritto, mediante dei messaggi, che tra qualche anno i due avrebbero potuto mettere su famiglia e i loro figli sarebbero stati bellissimi. La notizia, chiaramente, sta facendo il giro del web e molti la stanno commentando dicendosi increduli. Gianluca, poi, ha specificato che la relazione tra loro sia durata 1 anno e 3 mesi. Tuttavia, per buona parte del tempo, lei ha sempre provato a nascondere la cosa, per un motivo ben previso.

Gianluca Benincasa svela “minacce” e altri retroscena sul papà di Antonella

Nello specifico, Benincasa ha detto che la sua ex fosse molto reticente sulla sua vita sentimentale in quanto era in ballo da un anno la sua partecipazione al GF Vip. Allo scopo di entrare nel programma da single e dare luogo a qualche flirt, che le avrebbero permesso sicuramente di emergere e di andare avanti, l’influencer avrebbe sempre nascosto il suo legame con il ragazzo.

Nel corso dell’intervista, poi, Gianluca Benincasa ha anche detto che, quando Antonella Fiordelisi uscirà dal GF Vip, desidererebbe tanto parlarle in modo da spiegarle tutte le cattiverie fatte dai suoi genitori. A tal riguardo, ha detto che le racconterà anche alcune infamie ricevute da Stefano in privato. L’uomo, infatti, pare abbia accusato Gianluca di essere andato a casa sua e di averlo minacciato a causa del comportamento sbagliato che stava assumendo Antonella con Edoardo.