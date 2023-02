Uomini e Donne spoiler 23 febbraio: mazzo di fiori in studio, Maria annuncia scelta

La puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. Nella scorsa messa in onda abbiamo assistito ad un duro confronto tra Armando Incarnato e Cristina. La dama sembra ancora molto presa da lui, ma il cavaliere pare non si fidi più di lei.

Quest’oggi, dunque, nella faccenda si intrometterà anche Riccardo Guarnieri, il quale farà una confessione davvero inaspettata. Al trono classico, invece, vedremo che Lavinia resterà delusa da un corteggiatore, mentre ci sarà un importante annuncio.

Cristina tra due fuochi a Uomini e Donne

Nella puntata del 23 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Cristina continuerà a dichiarare il suo interesse per Armando. Se dipendesse da lei, infatti, vorrebbe continuare ad uscire con lui. Il cavaliere sarà molto rigido, ma ad un certo punto ci sarà un colpo di scena. In studio, infatti, verrà fatto recapitare un mazzo di rose proprio per Cristina. Ma chi sarà il mittente? Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la persona che mostrerà il suo interesse alla dama sarà Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimo inviterà la donna ad uscire insieme e intraprendere una conoscenza. Lei, però, sembrerà molto deciso ad insistere solo con Armando. Per tale motivo, rifiuterà le avances di Guarnieri. Quest’ultimo le chiederà insistentemente una chance, anche solo per andare a prendere un caffè insieme, ma non ci sarà verso. Il cavaliere, dunque, dovrà accettare questo cocente due di picche.

Spoiler 23 febbraio: annuncio al trono classico

Al tron classico, invece, vedremo che Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti. Di Nicole non si parlerà affatto, anche perché la ragazza è ancora agli albori delle sue conoscenze. In merito a Lavinia, invece, la ragazza sembrerà piuttosto in alto mare per la scelta. La giovane dirà di essere rimasta male per il comportamento assunto da Alessio Corvino, il quale non le ha dedicato nessun pensiero per San Valentino.

Tra i due ci sarà un battibecco alquanto movimentato, tuttavia, alla fine faranno la pace. In merito a Federico, invece, il ragazzo sarà molto più prossimo alla scelta. Maria De Filippi, infatti, annuncerà che la settimana successiva a tale registrazione, che ricordiamo è stata fatta il 19 febbraio, verrà effettuata la scelta di Federico. Il ragazzo, inoltre, resterà spiazzato anche da un gesto inatteso di Carola. Ad ogni modo, dei più giovani si approfondirà nella puntata di venerdì.