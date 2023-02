Clamoroso scoop sui Ferragnez: cosa è successo davvero? Ecco la verità

Si continua a parlare ancora di Chiara Ferragni e di Fedez. Questa volta della coppia si è discusso nel salotto di Serena Bortone.

In questi giorni sono stati tanti a chiedersi cosa sia accaduto realmente tra i due dopo il litigio sul palco dell’Ariston. Si è parlato di crisi e qualcuno ha ipotizzato anche che la Ferragni e Federico fosse andati da un avvocato. Ma come stanno realmente le cose?

Sono in tanti a chiedersi cosa sia effettivamente accaduto subito dopo il tanto discusso bacio fra Fedez e Rosa Chemical, sul palco dell’Ariston. Ebbene, nella puntata di Oggi è un altro giorno odierna a svelare una nuova, importante verità è stato Francesco Oppini.

Novità scottanti su Chiara Ferragni e Fedez

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è sentito in dovere di intervenire subito nella discussione, facendo rivelazioni al quanto scottanti. Con un sorriso furbetto, quando la Bortone ha chiesto notizie di Ferragni e Fedez, Oppini ha iniziato a dire: “È tutto a posto, è tutto a posto….”. In tutta risposta, Bortone gli ha chiesto spiegazioni cercando di capirci qualcosa in più “Sì, le fonti non si dicono. Sì, beh qualcosa è successo si è visto c’erano anche dei filmati….”.

I filmati di cui parlava il figlio della Parietti, ovviamente, sono le clip virali di Sanremo A questo punto del dibattito si è inserita anche Stefania Orlando che in tutta franchezza ha chiesto: ma non è che è tutto montato ad arte? Dato che a breve tornerà The Ferragnez 2? E qui Oppini ha chiosato: non hai tutti i torti. Francesco ha precisato inoltre che tale verità gli è stata riferita da persone molto vicine alla coppia

Il punto sugli ultimi gossip

Da quando è terminato Sanremo di Chiara e Fedez insieme nemmeno l’ombra. Cosa sia accaduto realmente tra i due ancora non è dato saperlo ma secondo la Orlando non ci sarebbero dubbi. La Ferragni e il marito avrebbero architettato il tutto ad hoc per pubblicizzare la seconda stagione del loro docufilm. Al momento non sappiamo se questa è al verità ma c’è da dire che non sarebbe nemmeno impossibile una cosa simile.