Uomini e donne oggi, che show: Armando distrugge Gianni, figura epica per l’opinionista

Anche nella puntata odierna largo spazio è stato dedicato al trono over. In particolar modo ad andare in onda la forte discussione tra Armando e Gianni.

Tutto è partito da Cristina che si è avvicinata al napoletano per chiedergli qualcosa. Maria ha notato i due ed è subito intervenuta. Nel dettaglio Armando ha raccontato che Cristina ha fatto un regalo a sua figlia ma che lui gli ha restituito. Secondo il cavaliere quel gesto non è stato fatto con il cuore anche perchè non conosce nemmeno la sua bambina. Da li il putiferio.

Armando risponde a Gianni: interviene Maria

L’opinionista appena sentite le parole di Armando, ha accusato il cavaliere napoletano di essere nella trasmissione solo per criticare e per voler prendere il suo posto, e che non dedica attenzione per le dame di fronte. Gianni ha accusato incarnato di aver mai concluso nulla nel programma, e che molto probabilmente un motivo ci sarà. Insomma, per lui non è colpa delle dame. Incarnato si è inferocito rispondendo che nel parterre non ci sono donne che al momento rispettano i suoi canoni e che le sue sono solo accuse infondate.

Uomini e donne oggi: applausi per Armando, Gianni non fa una bella figura

Nella puntata di ieri Armando e Gianni già si erano scontrati soprattutto quando il cavaliere ribadendo ancora una volta di non essere interessato a nessuno al momento, si è sentito accusato. Incarnato ha risposto all’opinionista con un “se non mi piace nessun con chi devo uscire con tua sorella? Qui la furia di Sperti.. Oggi, la discussione tra i due è continuata e Armando anche in questo appuntamento ha sempre detto le stesse cose. Ad intervenire anche Maria De Filippi che ha cercato di far capire al 40enne che alla fine Gianni non ha poi tutti i torti.

Da quando è nel programma non ha mai portato a termine nessuna storia. I due hanno portato avanti quasi tutta la puntata, con un Armando che ha praticamente distrutto Gianni.

Arrivati ad un certo punto, l’opinionista è sembrato molto in difficoltà nel rispondere in quanto sembrava davvero arrampicarsi sugli specchi pur di metterlo in cattiva luce davanti agli altri. Il bel napoletano insomma lo ha tenuto testa alla grande e con un filo logico, tanto che su tweeter in tanti si sono schierati proprio dalla sua parte.