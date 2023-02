E’ ancora guerra tra Barbara D’urso e Maria De Filippi: quello che è accaduto a Pomeriggio 5 conferma tutto!

Non è la prima volta che si parla di una non grande simpatia tra le due conduttrici Mediaset. Quelle che prima potevano essere pettegolezzi in queste ore hanno trovato conferma, soprattutto dopo la messa in onda di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso e Maria De Filippi non proverebbero molta simpatia e ciò che è successo oggi ne da la conferma.

Ancora guerra tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso

Nel corso della puntata del 22 febbraio, a Pomeriggio 5 si è parlato di Marco Bellavia e Sheila Capriolo. I due come hanno riportato alcuni giornali pare avessero una relazione ma la verità è tutt’altra. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha accusato la donna di essere uscita con lui, e averlo baciato davanti ai paparazzi, solo ed esclusivamente per una questione di popolarità.

Ad un certo punto Bellavia ha spifferato che Sheila ha fatto di tutto per cercare di trovare un posto nel mondo dello spettacolo, tentando anche i provini di Temptation Island. Non appena Marco ha nominato il reality show prodotto da Maria De Filippi, Barbara d’Urso ha rimproverato il suo ospite rimarcando che nel suo salotto non si parla di altri programmi tv. Cosa assolutamente non vera dato che più di una volta si è parlato sia di Sanremo ma anche citato ad esempio Matano.

La richiesta della D’Urso a Mediaset

Il fatto che Barbara ha rimarcato questo non parlare di altri trasmissioni nei suoi salotti non è passato inosservato al pubblico a casa. Infatti, come in molti ricorderanno due anni fa tra le due c’è stato uno scontro. Tutto è partito da Diego Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, che ha rivelato nel salotto della d’Urso di aver recitato un ruolo a Temptation Island Vip, gettando così una grossa ombra sulla veridicità del docu-reality.

Da li Maria avrebbe chiesto a Mediaset di censurare la collega, ovvero di non fare nomi ne sui suoi programmi che tanto meno sui suoi ospiti.