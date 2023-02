Ginevra Lamborghini minacciata di morte: scatta la denuncia, cosa è successo

Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha fatto scattare la denuncia sui social. Il motivo, è che la ragazza è stata minacciata di morte da alcuni haters.

Tutto è iniziato dalla sua ospitata a Casa Pipol dove ha parlato dei suoi ex colleghi della Casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra ha espresso la sua opinione particolarmente su Tavassi, Micol ed altri, e a qualcuno quello che ha detto non è piaciuto.

Ginevra Lamborghini minacciata di morte: scatta la denuncia

Ginevra spaventata e soprattutto delusa da quello ce è successo ha voluto lanciare un appello sui social, facendo scattare una denuncia. L’ex concorrente del Grande Fratello non si capacita su come sia possibile arrivare a minacciare di morte una persona solo perch aver espresso un pensiero, un giudizio.

Intanto, direttamente attraverso una ig ecco le sue parole: A seguito di alcune dichiarazioni che ho fatto a Casa pipol su alcuni giocatori, giocatori del GFVip, sui quali ho dato il mio parere, potete essere d’accordo o meno, sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo. Ve ne ripeterò una, una delle tante, per rendere l’idea. Il GF è un gioco e tale dovrebbe essere. “Spero che tu Gienvra muoia presto al Fashion Week perchè sei ridicola.>”

Le parole di Ginevra sugli altri gieffini

Ginevra dopo l’accaduto è apparsa molto delusa e preoccupata. L’ex vippona non si capacita come si possa essere così cattivi per aver espresso semplicemente un giudizio. Intanto, bisogna anche precisare che sui suoi ex amici non ha detto assolutamente nulla di grave.

A Tavassi lo ha considerato un grande giocatore, un grande stratega. Rivelando che quando è entrata la seconda volta nella casa lui la prima cosa che le ha chiesto è se funzionasse la sua coppia con Micol. Su Antonella invece ha detto che la vede una ragazza insicura, Luca non le piace, Sara invece si