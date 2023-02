Avete mai visto la madre di Gianni Sperti? E’ proprio identica a lui!

Possiamo descrivere Gianni Sperti come uno dei pilastri importanti di Uomini e donne. Assieme a Tina Cipollari, il noto opinionista è riuscito a farsi conoscere e amare dal pubblico televisivo. La sua vita privata spesso ‘è stata al centro di vari pettegolezzi, partendo dalla fine della storia con Paola Barale.

Il loro matrimonio è durato poco più di un anno e tra i due è finita in malo modo. Ad oggi non hanno rapporti e non si è ancora capito il reale motivo del loro addio. Altro pettegolezzo che ha interessato i media è la sua sessualità, che più volte è stata messa in dubbio. Nell’articolo di oggi però vogliamo parlarvi di sua madre, e possiamo dirvi che è identica a luii.

Gianni Sperti e l’amore verso la sua famiglia

Gianni Sperti è molto legato alla sua famiglia. Come tutti sanno è pugliese, precisamente di Pulsano. Un piccolo paesino nel taratino, dove ancora oggi quando può lo raggiunge. L’opinionista è nato da una famiglia umile e molto legata alle tradizioni. Gianni ha una sorella Cinzia che non appartiene però al mondo dello spettacolo.

Suo padre è venuto a mancare alla fine del 2020. Il lungo saluto sui social aveva commosso i fan. Gianni ha sempre avuto con i genitori un rapporto splendido e loro lo hanno sempre supportato fin da piccolo nel suo sogno di diventare un ballerino.

Avete mai visto la madre? E’ identica a lui

Dopo la morte del padre, Gianni è rimasto solo con sua madre. Molto legato alla donna che lo ha messo al mondo, l’opinionista non smette mai di ringraziarla per il valori che gli insegnato e per l’educazione che ad oggi lo contraddistinguono. Di recente, Gianni ha postato sul proprio account una foto di sua madre in occasione del proprio compleanno. Uno scatto dolcissimo accompagnato anche da una bellissima dedica.

Come si può vedere la madre, è identica a lui. Lo sguardo è uguale, come anche i tratti del viso. L’unica differenza è che la signora ha degli occhi azzurri come il cielo, uguali a quelli della sorella Cinzia. Però a parte questo piccolo dettaglio è impossibile non notare la grandissima somiglianza tra i due. Non trovate?