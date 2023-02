GF Vip, i concorrenti scoprono che il televoto è eliminatorio: la reazione incredibile (FOTO)

Solitamente, la puntata del GF Vip del giovedì sera non prevede un televoto eliminatorio, pertanto, i concorrenti erano convinti di questa cosa quando lunedì scorso hanno effettuato le nomination. Qualcuno, però, ha deciso di fare un favore ai ragazzi spifferando loro tutto.

Nello specifico, infatti, alcune persone si sono recate al di fuori delle quattro mura della casa di cinecittà con un megafono ed hanno detto tutti ai concorrenti. Chi era in giardino ha udito tutto e la reazione è stata immediata e incredibile.

Colpo di scena per i concorrenti del GF Vip nella puntata del 23 febbraio

I concorrenti del GF Vip erano convinti che il televoti di stasera non sarebbe stato eliminatorio. Durante la scorsa puntata, infatti, sono finiti in nomination quattro personaggi molto forti, ovvero: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Di solito questo capita nel momento in cui bisogna eleggere il preferito. I vipponi, dunque, erano convinti di questa cosa, pertanto, in questi giorni stavano facendo delle ipotesi e congetture in merito a chi sarebbe stato definito preferito.

Alfonso Signorini, però, mentre non era collegato con i ragazzi, ha svelato al pubblico che il televoto avrebbe comportato una eliminazione. Lunedì scorso, infatti, Sarah Altobello è rientrata in quanto possedeva il biglietto di ritorno. I concorrenti, però, sono ancora troppi e il reality ad inizio aprile dovrà chiudere i battenti, pertanto, pare sia necessario dare luogo a delle eliminazioni.

I concorrenti scoprono la verità sul televoto ed esultano

Dunque, nella puntata di stasera del GF Vip uno tra i concorrenti attualmente al televoto verrà definitivamente eliminato. Alcune persone si sono recate al di fuori della casa più spiata d’Italia per informare i vip di questa novità. Ebbene, nel momento in cui i vipponi hanno appreso la verità, hanno dato luogo ad una reazione davvero inattesa. Tutti, nessuno escluso, ha esultato di gioia.

I più felici sono stati soprattutto Sarah Altobello, che non è in nomination e quindi sarà felice di salutare uno dei vipponi a rischio, ma anche Antonino Spinalbese. Il ragazzo rischia seriamente di uscire e attualmente e quello maggiormente sfavorito. Il parrucchiere ne è consapevole, pertanto, ha gioito perché probabilmente non vede l’ora di uscire dalla casa. Negli ultimi tempi, infatti, è apparso piuttosto sottotono e forse sarebbe davvero il caso di interrompere qui la sua esperienza.