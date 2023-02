Michelle Impossible, imbarazzo per la Hunziker: la battuta spinta su Angiolini è esagerata, le va via

Ieri, mercoledì 22 febbraio, è andata in onda la prima puntata del format di Michelle Hunziker chiamato Michelle Impossible. In tale occasione, la conduttrice è stata mesa fortemente in imbarazzo a causa di una battuta inerente il flirt che ha avuto la scorsa estate con Giovanni Angiolini.

La showgirl è stata accompagnata in questa avventura dalla comica Katia Follesa, la quale non ha potuto fare a meno di effettuare delle battute piuttosto piccanti sulla conduttrice. Una di esse, però, è stata davvero esagerata. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Katia Follesa fa battute piccanti a Michelle Impossible

Michelle Hunziker ha debuttato con Mission Impossible ed ha dato luogo a delle performance che sono piaciute molto al pubblico. A rendere il clima particolarmente giocoso, però, ci ha pensato Katia Follesa. La comica non ha mai perso occasione per entrare in certe situazioni con delle battute divertenti e al contempo pungenti che hanno molto esilarato il pubblico, sia in sala sia da casa.

Ad ogni modo, ad un certo punto, Katia ha fatto una battuta su Angiolini che ha messo parecchio in imbarazzo Michelle Hunziker, la quale ha provato a lasciare il palco di Michelle Impossible. In particolare, la Follesa stava ironizzando su alcune faccende personali. A tal riguardo, ha detto che, specie durante la scorsa estate, l’ha vista di più senza veli il suo medico che suo marito. Ad un certo punto, poi, si è rivolta alla conduttrice spiazzandola.

Salta fuori Angiolini: la Hunziker in forte imbarazzo

Katia Follesa, infatti, ha guardato Michelle Hunziker ed ha detto che, in effetti, anche a lei sia capitata la stessa cosa lo scorso anno. La frase della comica pronunciata a Mission Impossible, ovviamente, era riferita ai gossip circolati la scorsa estate in merito al flirt tra la Hunziker e Giovanni Angiolini. La donna aveva appena annunciato la fine del suo rapporto con il marito Tomaso Trussardi e cominciarono a circolare queste voci circa questa frequentazione.

Ebbene, questa battuta ha messo piuttosto in imbarazzo Michelle Hunziker, la quale ha preferito non rispondere alla faccenda, si è alzata dalle scale su cui era seduta ed è andata via. Il pubblico in sala, chiaramente, non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e di accogliere con un caloroso applauso la battuta della comica. Dopo poco, poi, è rientrata ed ha continuato la conduzione dello show.